Fabriano, presentata l’opera “I Grandi Fabrianesi”

FABRIANO – È stata presentata ieri, sabato 28 gennaio alle ore 17.15, presso il Palazzo del Podestà, la pubblicazione “I Grandi Fabrianesi”. L’opera, che si compone di due volumi, raccoglie le vite di illustri fabrianesi, coloro che hanno lasciato un’impronta nella vita della città, del territorio e della sua comunità. Nell’arte, nella cultura, nella politica, nell’economia e nello sport.

Aldo Pesetti ha dato una risposta alla curiosità “Chi sono i fabrianesi più illustri di tutti i tempi?” scrivendo un’opera su centouno personaggi storici e contemporanei: «Una soddisfazione oltre ogni aspettativa. La presentazione è stata molto partecipata. L’editore Claudio Lattanzi, noto giornalista umbro, è stato particolarmente colpito dalla calorosa e numerosa accoglienza dei fabrianesi».

Un lavoro importante presentato con la presenza del sindaco della città di Fabriano Daniela Ghergo, l’assessore alla Bellezza del Comune di Fabriano Maura Nataloni, l’assessore alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi, il direttore del settimanale diocesano “L’Azione” Carlo Cammoranesi e il presidente del Laboratorio permanente di Ricerca Storica (LabStoria) Terenzio Baldoni. Ha moderato la presentazione il giornalista Ferruccio Cocco: «Una pubblicazione che potremmo definire “enciclopedica” , composta da due volumi per un totale di quasi 800 pagine. La particolarità è che non tratta soltanto di personaggi storici, ma anche contemporanei e viventi soprattutto, perché alcuni erano presenti in sala. Aldo Pesetti ha compiuto un lavoro enorme, frutto della passione per la storia e per le tradizioni della città di Fabriano».