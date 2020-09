Fabriano: il Premio Precicchie è pronto per il rush finale

FABRIANO – Milena Mancini, Vinicio Marchioni e Lucia Mascino, il tris di assi per la nuova edizione del Premio Cinematografico e Televisivo Castello di Precicchie a Fabriano. Il Premio, giunto alla sua XXIV edizione, organizzato dall’Associazione Castello di Precicchie con il patrocinio e la collaborazione della Regione Marche, del Comune di Fabriano, della Fondazione Marche Cultura, dell’Università Politecnica delle Marche, si svolgerà nel Castello di Precicchie e si concluderà il 13 settembre prossimo. «Anche in questa edizione, in cui verranno rispettate tutte le norme di sicurezza per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, verranno confermati eventi come dibattiti su temi di attualità e di particolare interesse, mostre fotografiche, concerti dal vivo ecc. Sarà possibile assistere agli eventi anche via streaming. L’ingresso agli eventi-spettacolo è gratuito con prenotazione obbligatoria», fanno sapere gli organizzatori che tutte le sere propongono proiezioni di film sugli ospiti illustri di questa edizione. Milena Mancini e Vinicio Marchioni, attori e coppia nella vita, saranno protagonisti il 12 settembre alle 21. Mentre Lucia Mascino, il giorno successivo, a chiusura della manifestazione, il 13 settembre sempre alle 21.

Da non perdere, inoltre, altri appuntamenti in programma. A partire dall’inaugurazione della mostra fotografica #ConNuoviOcchi – Fotogrammi di luoghi conosciuti e mai osservati con tempo, pazienza e interesse prima del Covid-19, in calendario per venerdì 11 settembre alle 19 al Castello di Precicchie a Fabriano. Lo stesso giorno, ma alle 21, l’evento speciale Cinema & Musica dedicato a Ennio Morricone. Ad esibirsi, in chiave jazz, Marco Agostinelli (piano, Woodwinds), Francesco Marchetti (Double Bass), Tommaso Agostinelli (Drums).

Il giorno successivo, 12 settembre, alle 18, il consueto momento del dibattito che, per questa edizione, avrà come tema: #ConNuoviOcchi: lo sguardo dei Social sul nostro territorio. Interverranno il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, il Direttore Fondazione Marche Cultura Ivan Antoniozzi, la responsabile dell’ufficio Comunicazione del comune di Fabriano Roberta Corradini, il social media manager del Social Media Team Marche Sandro Giorgetti, il Presidente GAL Colli Esini San Vicino Riccardo Maderloni. A coordinare il tavolo, la giornalista Cristina Gregori. Subito dopo, il programma prevede la premiazione del contest fotografico #ConNuoviOcchi e, quindi, l’incontro fra il pubblico e gli attori Vinicio Marchioni e Milena Mancini.

La giornata conclusiva del Premio Cinematografico e Televisivo Castello di Precicchie a Fabriano, 13 settembre, prevede un altro momento di dibattito per le 18 incentrato sul Covid-19, conseguenze e prospettive. Dopo il saluto del sindaco Santarelli, il coordinatore Maurizio Socci ne parlerà con il Direttore Terapia Intensiva e Analgesia Ospedale “Carlo Urbani” Jesi Tonino Bernacconi, il Presidente Diatech Pharmacogenetics Fabio Biondi, il Presidente Gruppo Fileni Giovanni Fileni, il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori e il giornalista Rai Vincenzo Varagona. A chiudere, l’atteso incontro fra il pubblico e l’attrice Lucia Mascino.