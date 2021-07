Fabriano: il Premio Precicchie lancia il concorso sui “corti” e il contest fotografico

FABRIANO – Il legame tra Precicchie, frazione di Fabriano, e il mondo del cine-audiovisivo si consolida ogni anno di più. Non poteva dunque mancare in occasione del XXV anno del Premio Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie” un concorso video, dedicato ai cortissimi e un contest fotografico. #BorghiSiNasce: storie, tradizioni e racconti dai piccoli, grandi borghi delle Marche, questo il titolo del doppio concorso lanciato quest’anno da l’Associazione Castello di Precicchie. «La riscoperta, l’amore, la cura dei dettagli, delle tradizioni, delle piccole, grandi cose sono aspetti sui quali ci siamo a lungo soffermati, soprattutto in quest’ultimo periodo. Ripartire da qua, raccontando la Regione Marche attraverso i suoi borghi, è un modo per far conoscere quanta bellezza il nostro territorio ha da offrire», evidenziano gli organizzatori.

Contest fotografico

Tema del concorso: le opere presentate dovranno avere come oggetto il territorio della Regione Marche raccontato con immagini e video incentrati suoi piccoli borghi, mettendo in risalto tutte le loro possibili sfaccettature: dalle architetture, all’arte, alle tradizioni. La partecipazione al concorso è gratuita ed è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione presente sul sito www.castellodiprecicchie.it, da oggi, primo luglio, al 31 luglio. In palio: 1° premio 500 euro; 2° premio cena con pernottamento presso l’Agriturismo Valdicastro; 3° premio prodotti tipici locali. Alla scadenza dei concorsi il materiale inviato subirà una prima selezione a cura della giuria del premio. A insindacabile giudizio della stessa, saranno al massimo 20 le foto pubblicate in forma di album, sulla Fan Page Marche Tourism, pagina ufficiale della Regione Marche per la promozione turistica, curata dal Social Media Team della Fondazione Marche. Gli utenti web potranno votare attraverso un “Like” alla singola immagine o a più immagini, le foto che ritengono degne di rappresentare il tema oggetto del concorso. Le votazioni saranno aperte dal 2 al 12 settembre prossimi e consentiranno, in ragione di una classifica che elencherà le immagini più votate (con più Like), di assegnare il Premio Giuria Popolare Social. La foto vincitrice sarà inserita come immagine di copertina delle attività gestite dal Social Media Team Marche nei tempi e nei modi che lo consentiranno ma non oltre l’anno solare in corso.

Concorso video cortissimo

Durante le serate del Premio saranno trasmessi i cortissimi ammessi al concorso: durata massima 60 secondi. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza. Il premio, del valore di mille euro, del pubblico verrà attribuito al video che avrà ricevuto maggiori preferenze. I concorsi sono organizzati da L’Associazione Castello di Precicchie con il Patrocinio e la Collaborazione della Regione Marche, del Comune di Fabriano, della Fondazione Marche Cultura, del Social Media Team Marche, dell’Università Politecnica delle Marche e con la collaborazione di Diatech Pharmacogenetics. I concorsi si inseriscono nel progetto “Precicchie Cinema 25” sostenuto dalla Regione Marche – Assessorato Beni e Attività Culturali.