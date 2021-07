Fabriano: tre video interviste come prequel del Premio cinematografico e televisivo

FABRIANO – Un omaggio agli ospiti del Premio Cinematografico e Televisivo di Precicchie, frazione di Fabriano. Una sorta di prequel della nuova edizione che è in calendario per il prossimo settembre. Si chiama Precicchie Cinema 25 e prevede tre giornate dedicate ad altrettanti attori che hanno calcato il palco del piccolo borgo medievale in occasione del Premio Cinematografico e Televisivo, un’iniziativa che riscuote ogni anno un notevole successo mediatico e non solo.

Il programma

Si parte questa sera 23 luglio alle 21 con la proiezione dell’inedita video intervista di Franco Montini a Sergio Rubini, ospite della XIII edizione del Premio, seguirà la proiezione del film “La Stoffa dei Sogni” di Gianfranco Cabiddu. Il secondo appuntamento del 25 luglio è dedicato a Paola Minaccioni, ospite della XXII edizione del Premio. Alla video intervista inedita, realizzata da Franco Montini all’attrice, seguirà la proiezione del film “Magnifica presenza” di Ferzan Özpetek. Domenica 30 luglio, l’ultimo dei tre appuntamenti di luglio, la video intervista inedita realizzata, come le altre, da Franco Montini a Giulio Scarpati, che è stato ospite nella III e nell’XI edizione del Premio. A seguire verrà proiettato il film “Cuori al verde” di Giuseppe Piccioni. La partecipazione agli eventi è gratuita, ma è necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite: https://bit.ly/3hO3qFn.

I sostenitori del Premio

Il progetto Precicchie Cinema 25, anteprima della XXV edizione del Premio Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie” che si svolgerà dall’11 al 19 settembre 2021 nel suggestivo scenario del Castello di Precicchie è sostenuto dalla Regione Marche – Assessorato Beni e attività Culturali, prevede una serie di eventi, organizzati dall’Associazione Castello di Precicchie, con il Patrocinio della Regione Marche, del Comune di Fabriano, della Fondazione Marche Cultura e dell’Università Politecnica delle Marche e con la collaborazione di Diatech Pharmacogenetics.