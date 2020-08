Fabriano: tris d’assi per il Premio cinematografico di Precicchie

FABRIANO – Milena Mancini, Vinicio Marchioni e Lucia Mascino, il tris d’assi per la nuova edizione del Premio Cinematografico e Televisivo Castello di Precicchie a Fabriano. Il Premio, giunto alla sua XXIV edizione, organizzato dall’Associazione Castello di Precicchie con il patrocinio e la collaborazione della Regione Marche, del Comune di Fabriano, della Fondazione Marche Cultura, dell’Università Politecnica delle Marche, si svolgerà nel Castello di Precicchie, dal 4 al 13 settembre prossimi.

«Anche in questa edizione, in cui verranno rispettate tutte le norme di sicurezza per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, verranno confermati eventi come dibattiti su temi di attualità e di particolare interesse, mostre fotografiche, concerti dal vivo ecc. Sarà possibile assistere agli eventi anche via streaming. L’ingresso agli eventi-spettacolo è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Milena Mancini e Vinicio Marchioni, attori e coppia nella vita, saranno protagonisti il 12 settembre alle 21. Mentre Lucia Mascino, il giorno successivo, a chiusura della manifestazione, il 13 settembre sempre alle 21.

Lucia Mascino

Si tratta di piccole anticipazioni che gli organizzatori hanno voluto rendere note per far salire l’attesa nei confronti di una manifestazione che riesce a calamitare l’attenzione di addetti al settore e non solo, a livello nazionale. «Si spera anche in un anno particolare dovuto alle regole per prevenire la diffusione della pandemia da Covid-19», evidenziano dall’Associazione, ricordando che servirà la prenotazione obbligatoria per poter assistere ai vari eventi e che al più presto verranno comunicati il programma completo e il link per la prenotazione alle iniziative e manifestazioni.

Nel frattempo, sta riscuotendo un notevole successo il Contest fotografico #ConNuoviOcchi – Fotogrammi di luoghi conosciuti e mai osservati con tempo, pazienza e interesse prima del Covid-19. Un contest che si propone di mostrare attraverso l’arte della fotografia la bellezza delle Marche in ogni sua sfumatura (arte, tradizioni, città, paesaggi, borghi, ecc.) con uno sguardo particolare al periodo difficile che si sta vivendo. «Il post Covid ci porta a restare in Italia, a riscoprire la nostra Regione, le nostre zone, ci suggerisce di vedere il solito in maniera insolita, con nuovi occhi appunto. Per partecipare è sufficiente iscriversi compilando il format presente sul sito dell’Associazione e caricare le proprie opere fino al 23 agosto prossimo», concludono gli organizzatori.