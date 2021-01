Fabriano: Premio Argignano, al lavoro per la nuova edizione

FABRIANO – Si lavora per poter riprendere alcune iniziative culturali di spessore a Fabriano nonostante la pandemia da Coronavirus. Fra queste, sicuramente, la XI edizione del Premio Castello di Argignano “Fabrianesi Benemeriti”. L’edizione 2020 è stata annullata, ma gli organizzatosi sperano di poter tornare a premiare i fabrianesi che si sono particolarmente distinti in vari campi, nella prossima estate.

«Il 2020 si è concluso con sfilze di dati negativi che non ci danno tregua e ci condizionano ogni giorno, fisicamente e psicologicamente, e di conseguenza tra le altre l’amatissima e seguitissima “Festa della Felicità” di Argignano non si è potuta svolgere», dichiara l’organizzatore del Premio, Daniele Gattucci. «Per cui l’unica fonte di finanziamento del Premio, nonostante sin dalla sua prima edizione ha sempre avuto il patrocinio del Comune, del Circolo della Stampa e negli ultimi anni del Rotary Club, è rimasta senza acqua. Mi si consenta di evidenziare come presidente del Premio che insieme al Direttivo del Circolo Fenalc di Argignano, in attesa di tempi migliori per rientrare nel rispetto dei protocolli di sicurezza siamo arrivati a fine ottobre cercando soluzioni pratiche e un minimo di contributi».

Sforzi che, al momento, non sembrano dare buone prospettive. «Molte realtà ci hanno detto di essere disposte a concederli, però non potevano inserire il finanziamento, anche per la forte riduzione di fatturati, in bilancio. Quindi, unendo tutti gli ostacoli previsti dalle norme anti-contagio, il conseguente aumento dei costi e i pochissimi fondi a disposizione, nonostante sono ripartite e continuano le segnalazioni da parte di singoli cittadini, associazioni e anche da nostri concittadini che vivono all’estero, abbiamo dovuto rinunciare. Speriamo che possiamo tornare nel 2021».

E per conseguire questo scopo, si sta già lavorando. «È nostra intenzione riproporre l’iniziativa senza alcuna modifica. Dunque, un riconoscimento dato ai concittadini “Senior” e Junior” che hanno e tengono alto il nome di Fabriano nel Bel Paese e nel resto del mondo. Abbiamo sempre avuto segnalazioni in tal senso, dunque, non dobbiamo far altro che individuare i nomi più meritevoli», conclude Gattucci.