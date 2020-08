Fabriano: si torna in doppia cifra per i positivi al tampone

FABRIANO – Sei casi positivi al Covid-19 a Fabriano, si tratta di persone rientrate dall’estero per vacanza. L’invito del sindaco, Gabriele Santarelli, a tutti i vacanzieri affinché si sottopongano all’esame dei tamponi per evitare il diffondersi della pandemia da Coronavirus.

Ore agitate a Fabriano e nel comprensorio per via di una nuova impennata di contagi da Covid-19. «Ieri registrati altri 6 casi di contagio tutti di rientro dalle vacanze. Ricordiamo che è obbligatorio rispettare il periodo di quarantena e sottoporsi a tampone se si rientra da Grecia, Croazia, Malta, Spagna e Albania», il post nella pagina Facebook del Primo cittadino di Fabriano con il quale si ufficializza la notizia.

I nuovi positivi sono al momento asintomatici e monitorati nelle loro abitazioni dai sanitari. Complessivamente, dunque, si torna in doppia cifra in città rispetto agli attualmente positivi: dieci. Anche se per i primi quattro sono già iniziate le procedure per accertarne la guarigione. Nessun allarmismo, ma certamente una situazione che va monitorata costantemente.

In tre settimane, dunque, a Fabriano si sta assistendo a una nuova fase di pandemia da Coronavirus. Ben 10 casi. I primi tre sono due ragazzi sulla trentina, amici, e una donna parente del secondo caso positivo. Dunque, un “focolaio” ben circoscritto e definito. A questi si aggiunge, una persona rientrata dalla Grecia il 18 agosto scorso. E gli altri sei, anche in questo caso, di rientro da viaggi all’estero per vacanza. Si sono sottoposti all’esame del tampone negli ultimi giorni e, ora, è arrivato il risultato cumulativo.

I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 101 i casi positivi al Covid-19: 84 guariti e, purtroppo, sette decessi, oltre ovviamente agli attuali dieci positivi al Coronavirus. Per quel che riguarda, infine, le quarantene crescono in modo esponenziale. Infatti, sono circa 70 i residenti nei cinque comuni dell’Ambito 10 – Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico – che sono in isolamento fiduciario, compresi una trentina in quarantena a seguito dei nuovi casi positivi al Covid-19 a Fabriano.