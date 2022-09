Fabriano, polizia e municipale insieme per i controlli sui varchi della città

FABRIANO – Controlli sui varchi di accesso alla città di Fabriano nell’ambito di un’operazione congiunta di controllo integrato del territorio fra gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza e della Polizia municipale. Il tutto per verificare, attraverso l’utilizzo di apparecchiature specifiche, l’eventuale ingresso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo o eventualmente intestati a persone pregiudicate. Alla fine dell’attività, durata per l’intera mattinata di oggi, 22 settembre, gli agenti di Polizia e della Municipale hanno identificate 32 persone, 289 letture targhe eseguite, 12 veicoli controllati e 4 contestazioni di illeciti al codice della strada elevate.

I controlli

Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza e della Polizia municipale di Fabriano hanno eseguito alcuni posti di controllo sui principali varchi di accesso alla città (direzione Roma – direzione Ancona). È stata prestata particolare attenzione agli illeciti in materia di circolazione stradale e al controllo del flusso di persone al fine di individuare soggetti pregiudicati provenienti da fuori Fabriano.

«Tale attività, in particolare, richiama direttamente l’esigenza di conoscere la presenza sul territorio di soggetti gravati da precedenti penali che, privi di reali e comprovati leciti motivi, si trovino sul territorio di questo comune affinché il Questore di Ancona possa valutare nei loro confronti specifiche misure di prevenzione, come il foglio di via obbligatorio», si legge nella nota diffusa a consuntivo dell’operazione congiunta di controllo integrato del territorio. La Polizia municipale di Fabriano ha utilizzato l’apparecchiatura denominata “Street-Control” la quale, in autonomia operativa, legge le targhe di tutti gli autoveicoli in transito effettuando un controllo in tempo reale sul possesso di polizza assicurativa RCA e sulla conformità delle carte di circolazione.