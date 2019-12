Fabriano, 100 mantelle anti pioggia per i bambini del Piedibus

FABRIANO – Il servizio piedibus di Fabriano potrà contare su 100 mantelline impermeabili non appena si tornerà dalle vacanze natalizie. Il dono proviene dall’Avis comunale e dall’associazione Fabriano Pro Musica.

La consegna all’interno della Scuola primaria Allegretto Nuzi, con il Dirigente Antonello Gaspari nelle mani dei bambini dai genitori del comitato Piedibus, che saranno quindi a disposizione dal 7 gennaio prossimo: «Il Piedibus è un servizio importantissimo, così come sono importanti tutti i volontari che accompagnano gli studenti. Un ringraziamento doveroso anche all’Avis comunale e a Fabriano Pro Musica per la donazione», le parole del dirigente.

Più di 50 i bambini coinvolti in città, guidati con ogni condizione atmosferica da volontari muniti di paletta e pettorina, che guidano gli studenti verso la scuola. Ma delle quattro linee originarie ne sono rimaste attive solo 3: Pisana, Piano e La Spina. Ecco quindi l’appello del comitato: «Abbiamo bisogno di volontari per portare avanti questo servizio gratuito, magari proprio dei genitori dei bambini. Ricordiamo che il loro unico impegno richiesto è solo quello di diventare accompagnatori secondo la loro disponibilità», spiegano dal Comitato.

Tre le linee attualmente in funzione. Linea “Pisana”, 7:55 capolinea inizio via Cavour (avanti Aristos), 8:00 1° fermata incrocio via Cavour/via Toti (avanti Foto Casella), 8:05 2° fermata piazza G.B. Miliani (avanti Bar delle Poste) e 8:10 arrivo a scuola; Linea “Piano”, 7:55 capolinea da Porta Magenta (parcheggio incrocio viale XXIV Maggio/via Berti), 7:58 1° fermata interno Giardini Regina Margherita gradini di fronte Museo della Carta, 8:00 2° fermata interno Giardini Regina Margherita di fronte via dei Chiavelli (strada pedonale), 8:04 3° fermata interno Giardini Regina Margherita apertura nei pressi della “rotonda” e 8:10 arrivo a scuola; Linea “La Spina”, 7:45 Capolinea incrocio via La Spina/via Mameli, 7:50 1° fermata via la Spina 66, 7:56 2° fermata incrocio via la Spina/via Bocci, 7:58 3° fermata via la Spina 23 (Fermata Autobus), 8:03 4° fermata viale Zonghi presso Banca MPS e 8:10 arrivo a scuola.

