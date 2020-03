Fabriano piange Roberto Salari, primo morto Covid-19

Si tratta di un 87enne, pensionato. Soffriva di patologie pregresse ed è anche risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Intanto in città si registrano altri 3 casi di contagio

FABRIANO – La città di Fabriano piange il suo primo decesso legato al Coronavirus. Si tratta di un 87enne, Roberto Salari, pensionato. Soffriva di patologie pregresse ed è anche risultato positivo al tampone per il Covid-19. Ha iniziato a sentirsi male a casa, mostrando tutti i sintomi del contagio da Coronavirus. E si è reso necessario il ricovero nell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Purtroppo, la situazione è rapidamente peggiorata e il decesso, nonostante tutti gli sforzi dei medici e infermieri del presidio ospedaliero cittadino, si sono rivelati inutili.

Il pensionato fabrianese, vedovo, è morto senza poter abbracciare o, almeno, vedere per l’ultima volta i suoi cari, i due figli, il fratello, i nipoti e pronipoti. Solo una parte ristretta della sua famiglia potrà assistere domani mattina, 31 marzo, alla benedizione della salma e alla successiva tumulazione che avverrà nel cimitero della frazione fabrianese di Cancelli, nella tomba di famiglia. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, purtroppo, si tratta del quinto decesso: tre a Sassoferrato; uno a Cerreto D’Esi; uno a Fabriano.

Sul fronte nuovi contagi, a Fabriano si registrano altri tre tamponi positivi, portando il totale complessivo a 65 Covid-19 positivi in città, compresi i due guariti e l’odierno decesso, e con 180 persone circa in isolamento fiduciario e/o forzato. All’ospedale Engles Profili di Fabriano, rimangono ricoverate due persone.

A Sassoferrato, città ancora sotto choc per il lutto di ieri, 29 marzo, i numeri rimangono fermi a 15 positivi, inclusi i tre decessi, circa 48 persone in isolamento. A Cerreto D’Esi, i casi accertati rimangono due, compreso il decesso, e 11 persone in quarantena. Infine, a Genga e Serra San Quirico, fortunatamente, non si sono registrati casi di Coronavirus, ma sono presenti persone in isolamento. Complessivamente, dunque, sono circa 230 le persone in quarantena nell’intero comprensorio fabrianese.