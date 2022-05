Fabriano: perde il controllo del mezzo e l’auto si ribalta. Nessuna grave conseguenza per un 35enne

FABRIANO – Perde il controllo della propria auto e si ribalta. Ma, fortunatamente, nessuna conseguenza fisica per l’automobilista, un 35enne di Fabriano che subito dopo la mezzanotte è stato protagonista di un incidente stradale. Danni solo al mezzo. Qualche contusione al guidatore, sempre lucido e cosciente.

Subito dopo la mezzanotte, esattamente intorno alle 00:35, una chiamata al centralino dei vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano per segnalare un intervento a causa di un incidente stradale. A chiedere il loro ausilio, i carabinieri della locale Compagnia. I militari, infatti, erano fra le frazioni di Serradica e Campodonico. Qui, un’automobile si era rovesciato. Ma il guidatore, pare uscito dal mezzo incidentato in completa autonomia, stava apparentemente bene. Per maggiore sicurezza, sono intervenuti nel luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 dell’ospedale Engles Profili. Questi ultimi hanno preferito trasportare il ferito al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Da quanto si apprende, le condizioni dell’automobilista non sembrano destare particolari preoccupazioni. Sulla dinamica dell’incidente, al lavoro i carabinieri.

Sembra comunque che non ci sia stato il coinvolgimento di alcun altro mezzo. I vigili del fuoco hanno provveduto a spostare il mezzo incidentato. Data l’ora in cui il fatto è avvenuto, non sono stati segnalati particolari disagi alla circolazione della zona.