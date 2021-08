Fabriano: passaggio del collare all’Inner Wheel, la nuova presidente è Semmina Biondi Rossi

FABRIANO – La cornice settecentesca del “Marchese del Grillo” ha ospitato la cerimonia, presente la Governatrice dell’Inner Wheel, Simona Calai Granelli, del passaggio del collare tra la presidente Maria Elisa Alessi Cristalli e la nuova presidente Semmina Biondi Rossi. «Nonostante le difficoltà dovute alla crisi sanitaria per la pandemia da Coronavirus, siamo riusciti a realizzare alcuni service», ha evidenziato, nel suo discorso di saluto, la presidente uscente, Maria Elisa Alessi Cristalli, ricordando il sostegno al Monastero di Santa Chiara di Sassoferrato con la donazione di derrate alimentari; l’acquisto dei farmaci da banco per l’Emporio della salute della Caritas Diocesana di Fabriano; il sostegno al Gruppo Scout Agesci Fabriano 1 per la realizzazione del campo estivo a conclusione delle attività annuali; la donazione di tablet alla Comunità “La Buona Novella di Fabriano”; il dono di sedie alla Comunità Associazione Giovanni XXIII di Fabriano retta da Don Aldo Buonaiuto. «Questi due ultimi service sono stati realizzati con il contributo elargito dal Distretto 209, poiché nella nostra città si è svolta la 50° Assemblea Distrettuale», ha concluso la Alessi Cristalli formulando i più sentiti auguri alla Presidente incoming «per un proficuo e felice anno sociale».

I propositi

La neo presidente, Semmina Biondi Rossi, con commozione ha salutato tutti i presenti tracciando, per grandi linee alcuni impegni programmatici. «Il nuovo anno sociale sarà incentrato sull’Amicizia cardine fondante dell’Inner Wheel e sul tema dell’anno “Pink first: strong woman, strong world” donne che aiutano le donne. Pertanto alcuni progetti saranno rivolti verso questo motto, senza abbondonare i service che hanno sempre caratterizzato l’attività del club. Vi ringrazio, a tutte, per la fiducia accordatami e per il sostegno. Sono certa che anche grazie alla vostra esperienza, che non mi farete mai mancare, riusciremo a fare grandi cose, come sempre», ha concluso la neo presidente dell’Inner Wheel di Fabriano, Semmina Biondi Rossi