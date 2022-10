Fabriano: partono i lavori per di manutenzione straordinaria al cimitero di Santa Maria

FABRIANO – Con l’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Santa Maria, il più grande della città di Fabriano, può finalmente iniziare l’intervento per la riapertura del reparto del cimitero chiuso da più di due anni, settori 4, 8 e 9, precisamente da giugno 2020. Una situazione che ha suscitato fortissime polemiche con la precedente Amministrazione a guida Gabriele Santarelli, con tante proteste da parte dei familiari dei defunti sepolti che, oltre a non poterli visitare per renderli omaggio, neppure nelle ricorrenze dei Defunti, hanno anche ricevuto le bollette per il pagamento delle lampade votive. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Lopergolo Costruzioni srl di Matelica per un importo di € 169.288,22 e avranno inizio il 19 ottobre, con durata prevista fino al mese di marzo 2023. Il prossimo 2 novembre, quindi, seppur con una messa in sicurezza parziale, i familiari dei defunti potranno tornare a fargli visita.

L’annuncio

«L’Amministrazione – dichiara il Sindaco di Fabriano Daniela Ghergo – ha posto tra le priorità più urgenti l’inizio dei lavori per la manutenzione del Cimitero di Santa Maria in modo da consentire ai parenti dei defunti l’accesso all’ala danneggiata per la ricorrenza del 2 novembre. I lavori si protrarranno fino alla prossima primavera, ma nell’immediato sarà possibile la messa in sicurezza provvisoria per permettere ai tanti parenti, che attendono questo momento da ben due anni, di accedere alle tombe dei propri cari. Oggi possiamo comunicarlo con sollievo, dando atto del lavoro compiuto dagli uffici per poter rispettare la ricorrenza dedicata ai defunti, così sentita da noi tutti».