Fabriano: parte la fase di concertazione sulla mobilità. Il vescovo Massara riceverà i sindacati

FABRIANO – Si apre ufficialmente la fase di concertazione in ambito sindacale rispetto alla procedura di mobilità aperta dalla Indelfab di Fabriano, ex JP Industries, per l’intera forza lavoro, vale a dire 583 dipendenti, circa 300 residenti nel fabrianese. Appuntamento fissato per il primo settembre alle 16:30 negli uffici di Santa Maria. Difficilmente si troverà un accordo, le posizioni sono distantissime. Da una parte i sindacati di categoria che, forti del mandato dei lavoratori, hanno dichiarato a più riprese che non firmeranno un accordo per il licenziamento di neppure una persona. Dall’altra l’imprenditore cerretese, Giovanni Porcarelli, che pare intenzionato a non recedere di un millimetro, volendo cercare di dar vita a una nuova azienda con 100/150 lavoratori al massimo. Si comprende bene, dunque, come gli spazi per una trattativa non sembrano esserci. Se entro il tempo stabilità per legge non si dovesse addivenire a un accordo, si passerà alla fase successiva. Vale a dire la trattativa in sede istituzionale. Nel frattempo, però, si potrebbe approdare già al ministero dello Sviluppo economico come preannunciato dalla sottosegretaria, Alessia Morani, entro la prima metà del mese di settembre.

Oltre al primo appuntamento sindacato-azienda, è stato già fissato un altro incontro. A volerlo, con forza, il vescovo della diocesi Fabriano-Matelica, nonché Arcivescovo della diocesi Camerino-San Severino Marche, mons. Francesco Massara, che riceverà il 2 settembre alle 12:30, i rappresentanti di Cgil-Cisl-Uilm insieme ai colleghi di Fim-Fiom-Uilm. Mons. Massara, non appena diffusa la notizia dell’apertura della procedura di mobilità, ha espresso parole di vicinanza ai lavoratori promettendo un pronto incontro. E così sarà. «Sono vicino ai lavoratori della JP e sollecito paternamente e con fervida partecipazione chiunque abbia titolo ad esercitare una responsabilità a dare una risposta stabile ai lavoratori che da anni sopportano una condizione di precarietà e impossibilità a progettare il futuro. Fabriano si rialza se i suoi figli tornano ad esercitare l’operosa identità che ha scritto gloriose pagine di storia», le sue parole.