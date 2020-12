Fabriano: parcheggi scontati, gli strali di Forza Italia

FABRIANO – Parcheggi a pagamento a Fabriano con mezzora gratuita, o quasi, fino al 6 gennaio 2021. Questa la misura pensata dall’Amministrazione comunale cittadina per tentare di dare una mano al comparto del commercio messo letteralmente in ginocchio dalle due ondate di Coronavirus. In pratica, aggiungendo 5 centesimi a qualsiasi tariffa, si ha diritto a 30 minuti di parcheggio in più.

Una misura che, però, viene criticata dal capogruppo consiliare di Forza Italia, Olindo Stroppa. «Ancora una volta questa Amministrazione ha perso una occasione per dimostrarsi vicina alle necessità dei cittadini. Dopo aver bocciato la richiesta dei commercianti di aprire il centro storico alle auto nei giorni feriali fino alle ore 20, cosa che secondo me, che sono un convinto assertore del centro auto free, in questo momento di grave difficoltà economica poteva essere approvata vista la desertificazione di queste tristi serate invernali. Rimango sbalordito dalla soluzione prospettata da questa Amministrazione che a grandi titoli declama il suo intervento a favore delle attività commerciali, «chi parcheggerà nelle zone blu fino al 6 gennaio con 5 cent. potrà usufruire di mezzora di parcheggio in più, in poche parole aggiungendo 5 cent alla tariffa oraria potrai rimanere per 90 minuti. Immagino tutti i fabrianesi ora alla ricerca delle monete da 5cent. per risparmiarne 45», ironizza l’esponente Azzurro di Fabriano.

Non solo una critica, ma anche una proposta. «Ritirate questa inutile ordinanza dei 5 cent e ordinate la gratuità di tutti i parcheggi blu a pagamento fino al 6 gennaio, sostituendo il pagamento con una sosta a tempo limitato con esposizione di disco orario di 90 minuti. Forse questo potrebbe essere un invito a ritornare in centro dal momento che nelle zone commerciali i cittadini possono godere di ampi parcheggi gratuiti. Questa mia proposta non vuole essere una critica, ma un suggerimento è Natale e siamo tutti buoni», conclude Olindo Stroppa.