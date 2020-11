Fabriano, la pandemia non ferma “Conoscere la Borsa”

FABRIANO – La pandemia da Coronavirus non ferma la nuova edizione di Conoscere la Borsa. Il progetto, promosso dalla Fondazione Carifac di Fabriano, e rivolto agli studenti delle scuole superiori. A testimonianza del sempre grande impegno della Fondazione, presieduta da Marco Ottaviani, a sostegno del settore dell’Istruzione, proponendo iniziative alla popolazione studentesca per implementare il loro bagaglio formativo ed esperienziale. Sono 49 i team partecipanti all’edizione di quest’anno, composti complessivamente da 200 studenti del triennio delle scuole superiori: Liceo Classico Francesco Stelluti e Liceo Scientifico Vito Volterra di Fabriano e ISISS Einaudi-Molari di Sant’Arcangelo di Romagna.

«Nell’arco di due settimane, i team coinvolti hanno eseguito 560 operazioni. Alcune squadre, particolarmente attente alle fluttuazioni del mercato, stanno ottenendo anche un discreto piazzamento nella classifica generale», informano gli organizzatori.

L’iniziativa, che terminerà il 9 dicembre prossimo, è stata promossa dal Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio a favore delle scuole d’istruzione superiore e delle Università e rappresenta una preziosa esperienza di “lavoro di squadra” tra gli studenti, con il coinvolgimento anche degli insegnanti, in una cornice europea che permette di allargare il piano di confronto in un dinamico ambito internazionale.

«Gli studenti hanno la possibilità di investire, via internet, un capitale virtuale pari a 50.000 in 175 titoli quotati nelle principali Borse europee. Sebbene tutte le transazioni d’acquisto e di vendita siano simulate, le quotazioni in base alle quali gli studenti decidono i loro investimenti sono reali. Nel concorso scolastico la squadra vincitrice a livello nazionale verrà invitata – insieme agli altri team che si piazzeranno al primo posto nelle altre Nazioni europee coinvolte – alla cerimonia di premiazione che si terrà a Berlino dal 20 al 22 marzo 2021. Per di più, anche le Casse di Risparmio e Fondazioni locali metteranno in palio fantastici premi», concludono gli organizzatori del progetto, a partire dalla Fondazione Carifac di Fabriano.