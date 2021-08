Fabriano: Fervono i preparativi per l’ottava edizione di FabriJazz

FABRIANO – L’ottava edizione di FabriJazz a Fabriano, organizzata dall’associazione “Fabriano Pro Musica” con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Amat, si svolgerà dal 18 al 29 agosto e presenta un programma ricco di eventi, concerti e occasioni di apprendimento con i tanti insegnanti che animeranno la kermesse. La musica animerà i giardini del Poio, in pieno rispetto delle normative Covid come accaduto già lo scorso anno, a partire dal tributo a Pino Daniele con le Convergenze Parallele del 21 agosto.

Il programma

Il giorno successivo (22 agosto) Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello e Massimo Popolizio porteranno in scena “Shadows, le memorie perdute di Chet Baker”. Il 25 agosto toccherà al Giulio Stracciati Trio calcare il palco dei giardini del Poio, seguito poi il 27 dall’evento che porterà in scena a Fabriano Ben Wendel (sassofonista nominato ai Grammy Awards), Ares Tavolazzi (ex bassista degli Area), Giovanni Giorgi, Judy Niemack e Wolfgang Köhler. Ultimo evento estivo il 28 agosto, con Judy Niemack e Wolfgang Köhler. Spazio anche alle lezioni, con l’ormai consolidata proposta didattica di Fabrijazz, quest’anno impreziosita dalle masterclass di Wolfgang Köhler, Judy Niemack, Ben Wendel, Ares Tavolazzi e Giovanni Giorgi. Prevista infine, una serata anche a dicembre, esattamente il 19, con lo spettacolo di Paolo Fresu “Heroes – A tribute to David Bowie” al teatro Gentile, accompagnato da Petra Magoni, Gianluca Petrella, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli e Christian Meyer. Altre occasioni live con la jam session al The Tanning Pub il 24 agosto e l’evento “Jazz e Bollicine” dal relais Marchese del Grillo il 26 agosto.

Corsi di Fabrijazz

Non solo musica e corsi ma anche un restyling del sito di FabriJazz. «Una nuova forma, più accogliente e capace di rispondere alle tante richieste di partecipazione che stanno arrivando anche dall’estero. Nuovo sito, stesso url, ma contenuti aggiornati e più in linea con la crescita della rassegna jazzistica. La nuova forma di https://www.fabrijazz.it è stata costruita dalla web agency e studio grafico C3DM. Presente all’interno del sito una versione inglese, per rendere l’accesso fruibile ed “internazionale” la prenotazione degli eventi e dei corsi».