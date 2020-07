Fabriano, Olimpiadi Europee della Fisica: la squadra italiana è al Classico Stelluti

Il dirigente scolastico, Dennis Luigi Censi, è il responsabile nazionale per questa competizione. La pandemia ha impedito che gli studenti europei potessero confrontarsi in presenza in Romania. Il 26 luglio i nomi dei vincitori

FABRIANO – Olimpiadi Europee della Fisica con anche Fabriano protagonista. Il Liceo Classico Stelluti, infatti, è la sede prescelta per la squadra italiana. Il 26 luglio, la premiazione. I cinque studenti alle prese con due prove.

La pandemia da covid-19 ha, purtroppo, impedito che gli studenti europei potessero confrontarsi in presenza in Romania, sede prescelta per l’edizione 2020, esattamente a Satu Mare dal 29 maggio al 2 giugno scorsi. Troppi rischi e, quindi, si è deciso di far svolgere la competizione delle Olimpiadi Europee della Fisica, che si svolge con cadenza annuale e che coinvolge gli studenti liceali, da remoto.



Il Dirigente scolastico del Liceo Classico Stelluti, Dennis Luigi Censi, è il responsabile nazionale per questa competizione. Da qui, dunque, la decisione di mettere a disposizione le aule del plesso scolastico cittadino per i cinque componenti della squadra italiana: Alessandro Baravelli del Liceo Scientifico Righi di Cesenza, Simone Cerelli ed Alessandro Morescalchi del Liceo Scientifico Calini di Brescia, Elio Moreau del Liceo Scientifico Pacinotti di Cagliari e Daniele Pavarini del Liceo Scientifico Marconi di Foggia.

I cinque studenti, così come avviene per ciascuna delle 57 squadre partecipanti che rappresentano le nazioni Europee e non solo, sono stati selezionati in base ai loro risultati ottenuti nelle gare nazionale delle Olimpiadi Italiane della Fisica. Dunque, i più bravi. Oltre all’Europa, ci sono studenti che rappresentano altri continenti che, però, non concorreranno alla graduatoria finale.

Ieri, le squadre partecipanti si sono cimentate con la prova teorica per cinque ore, risolvendo tre problemi. Oggi, 21 luglio, la seconda e ultima prova, quella sperimentale, altre cinque ore a disposizione per risolvere due problemi. Il 26 luglio, come detto, la proclamazione dei vincitori. A vigilare sul corretto andamento della competizione, da remoto, i giudici che tramite webcam controllano le 57 squadre partecipanti.