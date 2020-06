Fabriano: vecchi occhiali da vista sistemati e donati. Ecco l’iniziativa del Lions Club

FABRIANO – Raccogliere occhiali da vista usati, rimetterli a nuovo e donarli ai più bisognosi. Ennesima iniziativa di solidarietà portata avanti dal Lions club di Fabriano. «Si tratta di un service che stiamo portando avanti da alcuni mesi e che sta già dando frutti importanti», evidenziano il presidente Mauro Del Brutto, la responsabile del Service Roberta Cristalli e la consigliera Cinzia Stella.

Da anni il Lions Club di Fabriano inserisce tra le proprie attività numerose iniziative dedicate alla salute e alla conservazione della vista. Ciò non solo attraverso progetti di screening e sensibilizzazione, ma anche sostenendo e promuovendo la campagna di raccolta degli occhiali usati: vecchi, dimenticati nel cassetto, ancora integri, né incrinati né rotti, semplicemente cambiati.



«Diventano un oggetto ancora più prezioso quando sono dono, il semplice gesto di solidarietà per aiutare qualcuno a riacquistare o correggere la vista. Gli occhiali vengono inviati al “Centro Lions raccolta occhiali usati” che si occupa di pulirli, ripararli e classificarli a seconda della gradazione. Vengono poi distribuiti dai volontari Lions a milioni di persone che non vedono perché non sono in grado economicamente di acquistare un paio di occhiali. In molte aree, un cattivo o trascurato funzionamento della vista può costringere gli adulti alla disoccupazione ed estromettere i bambini fuori dalle classi scolastiche. I Lions in sedici anni di attività hanno distribuito quasi due milioni di occhiali», raccontano.

Occhiali pronti per l’invio

Durante il periodo di emergenza covid-19, il centro di raccolta ha sviluppato il progetto “Occhiali in emergenza” per essere vicino a chi viveva il disagio di non poter leggere perché li aveva rotti. I Lions hanno inviato tramite corriere gratuitamente un paio di occhiali da lettura a chi ne aveva bisogno. Durante l’anno sociale 2019/20 a Fabriano sono stati raccolti circa 300 paia, «che opportunamente puliti e sistemati saranno utilizzati da chi è meno fortunato di noi. Un sentito ringraziamento – concludono Del Brutto, Cristalli e Stella – va a tutti i soggetti che hanno aderito alla campagna ospitando i contenitori di raccolta e un grazie a tutti i cittadini che materialmente hanno donato i propri occhiali usati contribuendo a realizzare insieme questo importante service Lions».