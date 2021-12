Fabriano: nuovo mezzo per i carabinieri che proseguono nell’attività di controllo

FABRIANO – Non solo controlli, ma anche servizi in occasione delle festività e nuova dotazione di automobili. La Compagnia dei carabinieri di Fabriano, diretta dal capitano Mirco Marcucci, non perde occasione per rafforzare la percezione di sicurezza fra i residenti anche attraverso servizi non sempre tesi a un’attività repressiva. In quest’ottica, si innesta la presenza dei carabinieri con un’uniforme speciale, nel pomeriggio di ieri, giorno dell’Immacolata, in piazza del Comune.

I militari a piedi hanno presenziato all’accensione delle luminarie in centro storico per il Natale, utilizzando – per l’occasione – anche la nuova auto Giulia che andrà a rinforzare l’organico dei mezzi in dotazione alla Compagnia.

Alcol e droga

Ma, oltre a questo servizio, è proseguita, inoltre, l’attività legata alla prevenzione di qualsiasi tipologia di reato, concentrandosi soprattutto sul contrasto al fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, e dell’abuso di alcol alla guida nell’ottica di scongiurare eventuali incidenti stradali. Tra i maggiori risultati da segnalare che un ventunenne residente in Umbria è stato fermato, in piena notte, all’ingresso della città, poco dopo essere uscito dallo svincolo SS 76 Fabriano est. Dopo la relativa identificazione personale e del mezzo, i militari del nucleo Radiomobile lo hanno sottoposto all’esame dell’etilometro.

L’alcoltest ha dato un valore tra 0,8 grammi su litro e 1. Per questo motivo gli è stata ritirata la patente di guida, gli è stata comminata una sanzione amministrativa e l’auto è stata affidata a persona di fiducia. Infine, a Sassoferrato, sempre nelle ore notturne, un 31enne del posto è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. È stato fermato in centro storico per un controllo e i carabinieri della Stazione della città sentinate lo hanno trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente tabacco misto ad hashish.