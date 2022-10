Fabriano, parte una nuova stagione del teatro San Giovanni Bosco

FABRIANO – Il teatro San Giovanni Bosco di Fabriano è pronto a riaprire la sua stagione di spettacoli in grande stile: andrà infatti in scena venerdì 14 ottobre alle ore 21, con una replica sabato 15 ottobre, l’ultima opera di Francesca Merloni, “Il Settimo Cielo”, con Arturo Annecchino e la Symphònia Band per la regia di Nicoletta Robello Bracciforti.

Si tratta del ritorno sulla scena dell’artista fabrianese Francesca Merloni, che proprio in quest’occasione lancerà la prima del suo nuovo spettacolo tra parole e musica, che presto girerà in tutta Italia.

«Fabriano è la mia origine, il mio punto di partenza – commenta Francesca Merloni -. Volevo condividere questo spettacolo con le mie persone più care e i familiari. “Il Settimo Cielo” nasce durante l’estate di due anni fa ed è emerso tutto insieme. Si tratta di un grido di attenzione e di consapevolezza verso la nostra epoca. Attraverso un personaggio della mitologia che tutti noi conosciamo si parla dei nostri tempi. Tengo molto a questo testo perché in esso mi sono espressa profondamente in ciò che penso e a partire da una mia lettura della realtà. Anticipo che nello spettacolo ci sarà un omaggio molto forte ad un artista, un vero e proprio maestro che ha accompagnato davvero l’Italia, ma sarà una sorpresa».

Francesca Merloni

Molto emozionato in questo senso è anche il direttore artistico e fondatore del teatro San Giovanni Bosco, Don Umberto Rotili: «È stata una grande emozione quando Francesca mi ha contattato per poter portare il suo spettacolo al teatro San Giovanni Bosco e condividere il suo ritorno sulle scene con tutta la cittadinanza. Non a caso lo spettacolo si chiama “Il Settimo Cielo”: ci invita ad alzare gli occhi e a non arrenderci mai, scoprendo la bellezza dell’infinito attorno e dentro di noi. Avere come apertura di stagione la sua presenza dopo tutto quello che Francesca ha fatto per la città e quello che lei ha sempre costruito attraverso l’arte è per noi un grande onore e ci fa sentire un senso di responsabilità non indifferente perché significa che il nostro teatro sta navigando verso orizzonti nuovi, su piani decisamente più alti e diversi. Questo mi rende orgoglioso: in sei anni di attività il teatro San Giovanni Bosco è cresciuto anno dopo anno fino a diventare il fiore all’occhiello della nostra città».

Appuntamento fissato allora per venerdì 14 ottobre alle ore 21 per una grande ed intensa esperienza culturale. Lo spettacolo del venerdì è già tutto esaurito e per questo, a grande richiesta, è stata aggiunta la data del sabato, sempre alle ore 21.