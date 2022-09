Fabriano: non rispetta le prescrizioni del giudice e viene arrestato e portato a Montacuto

Affidato in prova ai Servizi sociali per una condanna per stalking, non viene trovato nelle ore notturne nella propria abitazione dalla Polizia, arrestato

FABRIANO – Affidato in prova ai Servizi sociali per una condanna per stalking, non viene trovato nelle ore notturne nella propria abitazione dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano. Revoca dell’affidamento e accompagnamento in carcere a Montacuto dove sconterà il resto della pena.

I fatti

Tradotto in carcere per non aver rispettato le prescrizioni del Giudice. Gli Agenti della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Fabriano hanno raggiunto presso la sua abitazione un trentenne fabrianese, noto alle Forze dell’Ordine, e lo hanno condotto in carcere per aver violato le prescrizioni del Magistrato di Sorveglianza. Il trentenne, affidato in prova ai servizi sociali per una condanna a 1 anno di reclusione per stalking, durante un controllo domiciliare in orario notturno non è stato rintracciato all’interno dell’abitazione contravvenendo alle prescrizioni imposte nonostante le precedenti diffide ricevute. Di questa violazione, gli agenti fabrianese hanno prontamente informato il Tribunale di Ancona. Da qui la nuova decisione. Questo il motivo dell’esecuzione del dispositivo di carcerazione che ha comportato la revoca con effetto immediato della misura dell’affidamento in prova e il suo accompagnamento da parte della Polizia di Stato di Fabriano presso il carcere di Montancuto di Ancona, dove sconterà il resto della pena.