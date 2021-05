Fabriano: nominato un assessore ad hoc per il Turismo, arriva l’umbro Nello Fiorucci

FABRIANO – Nuovo Assessore nella Giunta pentastellata di Fabriano. Ma non andrà a occupare nessuna delle caselle libere. Vale a dire la delega al Bilancio, vacante da un anno. O quella ai Lavori pubblici, in cerca di un nuovo inquilino da un paio di settimane. Bensì, si dovrà occupare, tra l’altro di Turismo. Questa la decisione del sindaco, Gabriele Santarelli, che ha annunciato la nomina.

Si tratta di Nello Fiorucci, di Gubbio, che riceverà le deleghe al Turismo (che apparteneva all’assessore alla Cultura, Ilaria Venanzoni), Marketing Territoriale, Sistemi Territoriali e Commercio in condivisione con il vicesindaco, Ioselito Arcioni. «La squadra della Giunta si rafforza, ha firmato l’accettazione dell’incarico Nello Fiorucci. Si tratta di una persona dall’alto profilo professionale che ha lavorato a Gubbio nello stesso settore e che avrà il compito di formare gli uffici e portare nel nostro territorio un sistema di costruzione dell’offerta turistica che a noi ancora manca. Nei prossimi giorni – spiega – verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa», le parole del primo cittadino di Fabriano.

«A un anno dalla fine del mandato mettiamo a regime i progetti avviati lavorando su quella che per noi è la visione del territorio. Se vogliamo dare una possibilità alla città è questo il settore sul quale lavorare. Per il resto ce la caveremo», l’unico riferimento da parte del sindaco Santarelli rispetto all’intenzione, chiara al momento, di non voler procedere con le altre due nomine mancanti. Comunque sia, Nello Fiorucci, 63enne, è laureato in Giurisprudenza, si è specializzato nello studio del marketing e del management applicato alle destinazioni turistiche ed alle imprese del settore a seguito della partecipazione al corso di formazione biennale “Formatore per dirigenti del settore turismo”. Ha maturato esperienza presso il Centro Studi sul Turismo di Assisi e presso Incipit Consulting Società Cooperativa, azienda specializzata in consulenza e formazione manageriale per il turismo, di cui è fondatore e partner.

Fiorucci è stato titolare di “Economia e management delle imprese di viaggio” nei corsi in Economia del turismo dell’Università di Perugia. Ha partecipato e coordinato attività di ricerca e consulenza nel settore del turismo anche con l’Osservatorio del turismo della Regione Umbria. Dal gennaio 2016 al giugno 2019 è stato Assessore al Turismo del Comune di Gubbio e dal giugno 2019 al gennaio 2021 anche con delega alla Cultura.