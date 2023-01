Fabriano: arrivata la neve, al momento pochi i disagi. Allerta per le prossime ore

FABRIANO – Ampiamente annunciata, è effettivamente arrivata la prima nevicata del 2023 anche nel fabrianese. Non si sono registrate, per il momento, particolari criticità nei cinque comuni dell’entroterra anconetano: Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto D’Esi e Serra San Quirico. Anche perché effettivamente le precipitazioni più abbondanti si sono concentrate nelle zone più alte, a ridosso con i monti. Mentre in città, nel caso di Fabriano, solo qualche centimetro. Si spera che la situazione possa proseguire in questo modo, anche se le previsioni meteo recitano un’allerta alta ancora fino a tutta la giornata di domani, domenica 22 gennaio, con la quota neve che potrebbe ulteriormente abbassarsi con il passare delle ore.

Monastero di San Silvestro

La situazione

Le precipitazioni a carattere nevoso nel fabrianese si sono verificate come previsto dagli avvisi meteo diramati nella giornata di ieri, ma non sono risultate al momento particolarmente copiose. «La situazione in città questa mattina non presentava problemi, con strade completamente percorribili», le parole del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. «I mezzi spazzaneve sono invece entrati in funzione durante la notte nelle località di montagna (Poggio San Romualdo, San Silvestro) e questa mattina in quelle collinari (Nebbiano, Moscano, Valleremita, etc.). Nessuna criticità o incidente è stata al momento rilevata o segnalata alla Polizia Municipale. Si attende pertanto di verificare l’evoluzione della situazione, dato che i fenomeni nevosi sono attesi anche nella notte e nella giornata di domenica. Si raccomanda comunque alla popolazione in caso di neve di uscire solo se necessario e con attrezzatura adeguata e di mettersi in viaggio in auto con le necessarie dotazioni antineve o solo se muniti di catene a bordo», ha concluso il Primo cittadino. Al momento, dunque, sono circa 15-20 i centimetri di neve caduti nelle frazioni più alte del territorio comunale. Poco meno di 10 in città. A Sassoferrato e Genga, scattato il Piano neve e strade – quasi tutte – percorribili con gli accorgimenti del caso. Lo stesso dicasi per Cerreto D’Esi e Serra San Quirico. Dal punto di vista della circolazione ferroviaria, nessun problema al momento evidenziato. Mentre al valico di Fossato di Vico, il manto nevoso ha generato alcuni rallentamenti.