A Fabriano nessuna sanzione per controlli Covid. Multato un 45enne per mancata revisione della vettura

Controlli a tappeto per il rispetto delle normative anti Covid, ma anche per prevenire il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti

FABRIANO – Controlli a tappeto per il rispetto delle normative anti Covid, ma anche per prevenire il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti a Fabriano, soprattutto fra i giovanissimi del territorio. Ma la sola multa effettuata è per una revisione scaduta all’automobile.

I controlli

Nell’ambito dei servizi volti a verificare il rispetto delle norme anti covid, disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, su indicazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, coordinati dal Commissario Moira Pallucchi del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, con il personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, nella settimana dal 31 gennaio al 5 febbraio, sono proseguiti i controlli ad attività commerciali, alberghi, trasporti pubblici locali e centri di aggregazione.

Inoltre nella giornata di sabato scorso, 5 febbraio, al fine di integrare il controllo volto alla prevenzione dei reati in genere e alla salvaguardia dell’Ordine e sicurezza pubblica con particolare attenzione anche a quei fenomeni di bullismo ad opera di giovani, anche minorenni, e allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato effettuato un servizio straordinario interforze coordinato da questo Ufficio di Pubblica Sicurezza e al quale ha preso parte personale della Compagnia dei Carabinieri e della Polizia Locale di Fabriano. Ebbene nel corso di questo servizio sono state controllate 321 persone, 116 locali e 16 veicoli. Nessuna sanzione riscontrata segno che ormai le misure disposte dal Governo sono state implementate. Per questo motivo, l’unico risultato significativo riguarda una sanzione amministrativa nei confronti di un individuo italiano di anni 45 circa, sorpreso alla guida dell’autovettura con revisione scaduta, pertanto si è anche proceduto alla sospensione alla circolazione del veicolo.