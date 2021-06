FABRIANO – Multe per guida in stato di ebbrezza, tre di cui una denuncia, e per violazione delle norme anti pandemia da Coronavirus a Fabriano, nello specifico non rispetto dell’orario del coprifuoco, due. Questi gli esiti dei controlli messi in piedi dai carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci.

Multe Covid e denuncia

Nello scorso fine settimana, i militari di Fabriano hanno intercettato un’automobile – intorno alle 3 del mattino – con a bordo due persone lungo la strada che collega la città della carta con l’Umbria, quindi direzione Perugia. Il guidatore, un sudamericano residente in Umbria, insieme a un amico. I carabinieri, dopo le procedure per la relativa identificazione dei due, hanno notato lo stato di alterazione del guidatore. E per questo motivo hanno deciso di sottoporlo al test dell’etilometro. I risultati hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 1.22 di concentrazione di alcol nel sangue, due volte e mezzo il limite massimo consentito dall’attuale normativa vigente. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, multato e patente ritirata. Per entrambi, inoltre, è stata comminata la multa Covid per violazione del coprifuoco, in quanto erano sprovvisti di un giustificato motivo per essere alle 3 del mattino in strada.

Multe per guida in stato di ebbrezza

Patente ritirata anche a un cittadino ucraino di 30 anni residente a Fabriano sorpreso intorno alle 21 alla guida della propria automobile nella zona dell’ospedale Engles Profili. Sottoposto all’esame dell’etilometro, i risultati hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al massimo consentito. Infine, una terza multa per guida in stato di ebbrezza è stata comminata a un 40enne di Fabriano fermato e controllato dai carabinieri in zona centro storico intorno alle 20. Non è stato denunciato in quanto il tasso alcolemico era di poco superiore al massimo consentito e, comunque, sotto la soglia di 0.8. Dunque, solo multa da 543 euro e niente ritiro della patente.