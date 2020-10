Fabriano: multa a un pubblico esercizio per violazione norme anti-covid

FABRIANO – Controlli per il rispetto della normativa anti-diffusione coronavirus a Fabriano. Multato il gestore di un pubblico esercizio, 400 euro. I carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, proseguono nel serrato controllo del territorio con il preciso intento non certo repressivo, ma piuttosto di monitoraggio e rispetto delle norme anti covid-19. Denunciata, inoltre, una donna trovata alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito e segnalato un giovane quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Dal Governo centrale di Roma si sono invocati maggiori controlli considerato il forte aumento di contagi in Italia. E a Fabriano, i carabinieri della Compagnia cittadina hanno posto in essere, ieri sera 13 ottobre, un servizio mirato per il rispetto della normativa anti covid-19 con particolare attenzione ai parchi cittadini e alle vie di accesso del centro di Fabriano.

È stato sanzionato con una multa pari a 400 euro, il gestore di un pubblico esercizio fabrianese in quanto è stata accertata, all’interno del locale, la presenza di numerose persone che, tra loro, non rispettavano la distanza interpersonale di un metro, tanto da rendere difficoltosa la mobilità. I militari di Fabriano hanno, inoltre, constatato che all’interno dell’esercizio pubblico non era affissa la corretta cartellonistica riguardante le vigenti normative volte a prevenire il contagio. In virtù di tutto ciò, è stata elevata la sanzione amministrativa.

Ma i controlli hanno riguardato anche il pericolo derivante dal mettersi alla guida sotto effetto di droga o alcol. A tal proposito, è stata denunciata una donna che, a seguito del test con l’etilometro, è stata sorpresa alla guida con un tasso alcolemico ben superiore a 1, il doppio circa di quanto consentito dall’attuale normativa. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, alla donna è stata anche ritirata la patente.

Infine, è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti, un giovane di Fabriano sottoposto a controllo su strada. Il fabrianese è stato trovato con circa un grammo di hashish addosso. È scattata solo la segnalazione in quanto il ragazzo ha dichiarato che il possesso della droga era per uso personale.