Fabriano: «Muffa in classe e infiltrazioni d’acqua», il caso approda in consiglio comunale

FABRIANO – In una classe della scuola primaria Aldo Moro, quartiere Campo Sportivo di Fabriano, fare didattica diventa difficile per colpa della muffa e delle infiltrazioni d’acqua. A sollevare il caso è Danilo Silvi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Fabriano. «Sono stato contattato dai genitori, arrabbiati, che mi hanno chiesto aiuto e non ho potuto credere ai miei occhi. Le pareti di una classe in particolare sono piene di muffa», evidenzia il consigliere comunale di opposizione.

La denuncia

Da diverse settimane è stato chiesto l’intervento dell’Amministrazione comunale che, ad oggi, non è entrata in azione nonostante gli appelli dei genitori, secondo il consigliere di FdI Danilo Silvi. «C’è incredulità da parte delle famiglie nel trovarsi di fronte a questa situazione e anche preoccupazione per l’eventuale presenza, non lontano dalle infiltrazioni d’acqua, di una presa di corrente che potrebbe creare ulteriori conseguenze. Mi chiedo cosa si stia aspettando per togliere la muffa da quelle pareti e cercare di bloccare l’infiltrazione. Gli addetti intervengano quanto prima per rispetto degli alunni», incalza Silvi annunciando, anche, di aver protocollato un’interpellanza per affrontare il caso anche in Consiglio comunale, nella prima seduta utile. «Ogni anno – conclude – in vista del nuovo anno scolastico vengono fatti controlli e lavori in tutti i plessi della città e delle frazioni e bisognava intervenire su queste pareti. Dispiace per gli alunni, le loro famiglie e i docenti: non si può vedere un’aula ridotta cosi. Spero che gli uffici preposti intervengano immediatamente per ripristinare la salubrità dei locali».