Fabriano: mozione per elargire una borsa di studio per i campioni sportivi della città

FABRIANO – Riconoscere ogni anno tutti i campioni fabrianesi dello sport e anche una borsa di studio in segno di riconoscenza. È il senso della mozione presentata dal consigliere comunale Danilo Silvi, Fratelli D’Italia Fabriano. «Sabato scorso – dice il consigliere Silvi – la città ha vissuto un momento importante di sport grazie al conferimento della cittadinanza onoraria alle campionesse e alle tecniche della Ginnastica Fabriano che hanno ottenuto importantissimi risultati a livello mondiale. Per questo vogliamo allargare l’orizzonte e considerare i tanti campioni dello sport che tengono alto il nome di Fabriano in Italia e nel mondo che ci permettono di avere una vetrina sui principali mezzi di comunicazione nazionali e sui social». Secondo Silvi, tutti coloro che partecipano a competizioni europee e mondiali «devono essere motivo di esempio per i giovani e di orgoglio per tutti». A tal proposito, con una mozione protocollata in Comune, Danilo Silvi, Fratelli D’Italia, impegna il sindaco «a riconoscere, annualmente, nel corso di una cerimonia pubblica, i campioni fabrianesi dello sport che, nell’anno solare precedente, hanno partecipato e magari vinto una medaglia, nel corso di campionati europei, mondiali, Olimpiadi comprese. A studiare un evento che riconosca il loro impegno davanti alla cittadinanza, con il coinvolgimento delle scuole, affinché diventi un’importante pagina educativa. Ad elargire – si legge nel documento di Silvi – ai campioni una borsa di studio di natura economica come segno di partecipazione alle tante spese sostenute e, magari, la cittadinanza onoraria nel caso in cui i campioni in questione non siano residenti nel Comune di Fabriano».

Danilo Silvi

L’onorificenza

Il Commissario Gerarda La Sala e la ginnasta Sofia Raffaeli

Oltre alla cittadinanza onoraria di Fabriano, alla ginnasta pluricampionessa, Sofia Raffaelli, appartenente al Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, è stato consegnato dal Commissario Gerarda La Sala l’omaggio di un bozzetto artistico eseguito dallo scultore jesino Massimo Ippoliti. «Il bozzetto concilia artisticamente un momento di una performance agonistica della campionessa con un’espressione di questo territorio (realizzato su cartoncino “Fabriano”) e quelli rappresentativi dell’araldica della Polizia di Stato grazie ad un gioco di movimenti, colori, luci ed ombre che ha impreziosito la già ricca cerimonia di conferimento», spiegano dal Commissariato fabrianese augurando a tutte le atlete della Società Ginnastica Fabriano «un grande in bocca al lupo dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, e dalla Polizia di Fabriano per un futuro pieno di successi e soddisfazioni».