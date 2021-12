Fabriano, continua la mostra su Allegretto Nuzi: ecco gli eventi speciali per i più piccoli

Imperdibile l'occasione di scoprire una trentina di opere del grande Maestro fabrianese che, per l'occasione, sono tornate in città insieme a una serie di sculture di altri artisti del territorio della seconda metà del ‘300

FABRIANO – Sarà aperta anche durante queste festività e fino al 30 gennaio 2022, la mostra “Oro e colore nel cuore dell’Appennino. Allegretto Nuzi” inaugurata il 14 ottobre scorso, che ha già avuto un ottimo riscontro di pubblico. Imperdibile l’occasione di scoprire una trentina di opere del grande Maestro fabrianese che, per l’occasione, sono tornate a Fabriano insieme a una serie di sculture di altri artisti del territorio della seconda metà del ‘300, opere che nelle loro cromie, ma non solo, risentono in modo evidente dell’influenza di Allegretto e della sua scuola. «Visitare la mostra sarà un’esperienza unica per grandi e bambini, sono moltissime infatti le attività in programma legate all’esposizione in grado di regalare, in questo periodo di festività, momenti indimenticabili di arte, cultura e leggerezza», fanno sapere gli organizzatori.

Gli eventi speciali

Tanti gli appuntamenti dedicati anche ai più piccoli che attraverso il gioco e il divertimento avranno la possibilità di avvicinarsi all’arte con la loro curiosità e il loro entusiasmo: 28 dicembre ore 15.30 visita guidata alla mostra e a seguire ore 16 “Viva(nt!) Allegretto, racconti di opere in movimento” a cura di Atto Unico Biblioteca Multimediale R. Sassi sezione Ragazzi e personale della Pinacoteca civica; 29 dicembre ore 15.30 visita guidata alla mostra e a seguire ore 16 “Laboratori creativi” a cura Biblioteca Multimediale R. Sassi sezione ragazzi e personale della Pinacoteca civica e Associazione InArte; 6 gennaio 2022 “Epifania in compagnia: benvenuti al museo!” a cura del personale della Pinacoteca civica; 30 gennaio ore 16 “Oro e colore nel cuore della restauratrice: per i più piccoli!” visita guidata alla mostra con la restauratrice Lucia Biondi dedicata ai ragazzi 6-10 anni per scoprire cosa si nasconde sotto l’opera.

«Visitare la mostra su Allegretto sarà anche un’occasione per apprezzare non solo Fabriano ma anche le città limitrofe: la mostra infatti è collegata all’esposizione gemella su Ottaviano Nelli a Gubbio, a cura dello stesso curatore, Andrea De Marchi, insieme a Maria Rita Silvestrelli e alla mostra “Il rinascimento a Sassoferrato”, che terminano il 9 gennaio prossimo. Il biglietto di ingresso alla mostra fabrianese darà diritto all’accesso con tariffa ridotta a Gubbio e Sassoferrato», ricordano dal comune di Fabriano.