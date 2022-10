Fabriano, modifiche alla viabilità del centro città

FABRIANO – Con ordinanze del Dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza, sono state introdotte alcune modifiche nella viabilità della parte centrale di Fabriano.

In via Corridoni e via Castelvecchio i sensi di marcia tornano in entrambe le vie “a scendere” con direzione verso Piazza Garibaldi. Il provvedimento è stato deciso nella considerazione che sia utile ripristinare un collegamento tra Piazzetta del Podestà e Piazza Garibaldi e creare un percorso alternativo per il deflusso dei mezzi di tipo emergenziale ed assistenziale, che arrivano alla Casa di Riposo percorrendo via S. Caterina.