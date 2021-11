Fabriano: marina la scuola, ma viene scoperto. Si allontana da casa e poi torna

Un litigio fra fratelli ha determinato una forte preoccupazione in una famiglia fabrianese che informa dell'accaduto la polizia. Gli agenti cercano il 18enne, quest'ultimo rientra a casa

FABRIANO – Il fratello maggiore scopre che aveva “marinato” la scuola e lo sgrida. Mortificato, un 18enne di Fabriano si allontana da casa per alcune ore. Scattano le ricerche da parte degli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza informati dai familiari. Il 18enne rientra a casa.

I fatti

Positiva vicenda accaduta il 5 novembre a Fabriano. Al rientro a casa, un 18enne è stato accolto dal fratello maggiore visibilmente alterato. Quest’ultimo, infatti, aveva scoperto che non era andato a scuola, marinandola. Ne è nato un litigio, con il 18enne che ha sbattuto la porta di casa allontanandosi e facendo perdere le proprie tracce. A questo punto, però, è salita la preoccupazione. Il fratello maggiore ha informato dell’accaduto i genitori e quest’ultimi hanno contatto il commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano chiedendo loro aiuto. Dopo aver raccolto le informazioni utili, i poliziotti hanno avviato le ricerche. Si temeva, infatti, che oltre ad essersi allontanato da casa, il giovane potesse mettere in pratica qualche gesto sconsiderato. Ma non è andata così, fortunatamente. Infatti, mentre la polizia, anche con l’aiuto dei familiari, lo cercavano. Il 18enne ha fatto rientro a casa.