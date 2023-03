Fabriano, Maria Leonilda Zaccaria si è spenta a 51 anni a seguito di una malattia rara

FABRIANO – Dopo la scomparsa di Pietro Partenzi, ex dipendente Elica e residente a Cerreto D’Esi, in seguito a un malore improvviso mentre si trovare allo stadio fabrianese per assistere alla partita di calcio, un nuovo lutto scuote Fabriano. È morta Maria Leonilda Zaccaria in Nicosia, aveva 51 anni. Fino alla mattinata di oggi 14 marzo sarà possibile rendere l’ultimo saluto alla cara Mariella presso la casa funeraria Infinitum di Bondoni in via Nenni a Fabriano, poi oggi pomeriggio dalle 14:40, il rito funebre presso la Sala del regno dei testimoni di Geova a Ca’Maiano di Fabriano. La salma verrà sepolta poi nel cimitero di Cancelli.

La donna era affetta da Pseudo ostruzione intestinale cronica, solo altri 6 italiani soffrono di questa rara patologia dalla quale si può provare a guarire solo con un trapianto di intestino. Dal 2006 è entrata in sala operatoria 48 volte. Ha deciso di raccontare la sua convivenza con questa malattia, insieme agli altri malati, partecipando alla stesura di un libro. Purtroppo, il decesso avvenuto nella giornata di ieri e la triste conclusione di una persona che ha sempre combattuto, come una leonessa questa patologia, non dimenticando mai di sorridere. Per tutti Mariella, lascia il marito Giuseppe, noto commerciante fabrianese, la figlia, la mamma, le sorelle e i parenti tutti.