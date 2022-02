Fabriano, malnutrito e malato: i Forestali sequestrano cane e denunciano il proprietario

FABRIANO – Malnutrito e malato. In queste condizioni è stato trovato un cane di razza American staffordshire, dai Carabinieri Forestali della Stazione di Fabriano. I militari avevano ricevuto una segnalazione sul cane di proprietà di un 24enne. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ancona per l’ipotesi di reato legata all’aver detenuto un cane in condizioni di grave sofferenza.

Il fatto

I Carabinieri Forestali sono intervenuti a seguito di segnalazione a Fabriano, in un appartamento nel centro cittadino dove il cane trascorreva le giornate. Alcune volte era stato visto anche in un terrazzo della casa. I militari, insieme a un veterinario dell’Asur Area Vasta 2 di Fabriano, sono entrati all’interno dell’abitazione. Da quanto accertato è emerso che l’animale si trovava in uno stato di grave malnutrizione e necessitava di cure urgenti al fine di evitare ulteriori conseguenze al suo già precario stato di salute. Per evitare ulteriori sofferenze allo sfortunato cane, l’American staffordshire è stato sottratto alla disponibilità del proprietario e prontamente posto sotto sequestro penale dai Carabinieri Forestali della Stazione della città della carta che lo hanno, quindi, affidato al Servizio Veterinario competente per ricevere le opportune cure. Il proprietario rischia le pene previste dall’articolo 727 del Codice Penale per aver detenuto il cane in condizioni incompatibili con la sua natura e cagionevoli di gravi sofferenze, che vanno da un anno di arresto ad ammende fino a 10.000 euro.