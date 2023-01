Fabriano, luminarie natalizie ancora accese. Il consigliere Pariano: «Chi paga?»

FABRIANO – Nonostante il Natale 2022 sia alle spalle, le luminarie natalizie a Fabriano sono ancora accese e illuminano la città.

A denunciarne la presenza è il consigliere comunale Pino Pariano: «Una volta si diceva l’Epifania tutte le feste porta via. Evidentemente a Fabriano non è così visto che le luminarie festive sono ancora accese dando un senso di spreco, che in questo particolare periodo non mi sembra opportuno avere. La giunta – spiega Pariano – si vede che non si è accorta che il Natale è passato e quindi sarebbe giusto levarle o perlomeno tenerle spente per evitare uno spreco di elettricità inaccettabile che sarà pagato dai cittadini. I primi a denunciare questa assurda cosa sono proprio i cittadini, che ormai stanno ridicolizzando l’atteggiamento di un’amministrazione comunale che evidentemente non conosce neanche il succedersi delle stagioni e delle festività. Il periodo natalizio è bello che trascorso, gli studenti sono tornati regolarmente a scuola, negli uffici si lavora, ma evidentemente per chi ci amministra è sempre festa, tanto che non hanno ritenuto opportuno né necessario smantellare le file di luminarie natalizie che continuano ad accendersi ogni giorno».