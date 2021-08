Fabriano, litigio fra due amici in centro storico: un 50enne in ospedale

I carabinieri hanno iniziato l’attività investigativa per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Uno dei due 50enni è stato denunciato per lesioni

FABRIANO – Due amici iniziano a litigare per strada a Fabriano. Dalle parole, sempre più pesanti, si passa alle mani. I carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, hanno iniziato l’attività investigativa per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ma ci scappa anche la denuncia a carico di uno dei due, per lesioni. Alla base della lite sembra ci siano futilissimi motivi.

I fatti

Lunedì sera, 2 agosto, in centro storico a Fabriano, due cinquantenni amici fra loro, iniziano una discussione. Gli animi si scaldano, e via via, il tono della voce si alza. In un attimo, la temperatura si alza ulteriormente e si passa anche a darsele di santa ragione. Il bilancio è serio, visto che uno dei due 50enni, è costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili, dopo essere arrivato con l’ambulanza del 118.

Una ferita al fianco che, dopo le relative medicazioni, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Investiti della situazione, i carabinieri della Compagnia cittadina hanno iniziato a indagare, identificando il responsabile della ferita al fianco a carico dell’altro protagonista dell’episodio di cronaca. Oltre ad ascoltare i due, i militari stanno visionando anche le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel luogo del litigio, originatosi per futili motivi. In questo modo, si è arrivati a denunciare il 50enne per lesioni. L’intervento tempestivo della pattuglia dei Carabinieri si deve alla costante presenza dell’Arma lungo le vie della città e del centro storico di Fabriano, in particolare, per prevenire qualsiasi tipologia di reato e per far aumentare la percezione di sicurezza.