Fabriano, mascherina non utilizzata correttamente: scoppia la lite

Sul posto gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza. Indagini in corso e, quindi, ancora pochi i particolari della vicenda che potrebbe anche sfociare in un reato: lesioni personali

FABRIANO – Una lite scoppiata nel cuore del centro storico di Fabriano, iniziata all’interno di un supermercato e poi proseguita anche all’esterno. Il pronto intervento degli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza per sedarla. Indagini in corso e, quindi, ancora pochi i particolari della vicenda che potrebbe anche sfociare in un reato: lesioni personali. Di certo, al momento, è accertato il coinvolgimento di due persone, una delle quali operatore dell’esercizio commerciale, ma non è detto che siano gli unici protagonisti. Pare che a originare la lite sia stato il mancato corretto utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 11 gennaio, il personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano è stato allertato per una lite scoppiata nel centro storico. Una volante si è prontamente recata nel luogo della segnalazione, vale a dire nei pressi dell’esercizio commerciale Eurospin di via Cortina San Nicolò.

Gli agenti hanno trovato due persone, italiani, che stavano furiosamente litigando. Sono prontamente intervenuti per dividere i due contendenti. Secondo una prima sommaria ricostruzione, i due soggetti avevano iniziato a discutere all’interno dell’esercizio commerciale, per poi proseguire all’esterno dello stesso con una violenza sempre più crescente.

Riportati alla calma, non senza difficoltà, le due persone sono state soccorse dal personale del 118 dell’ospedale Engles Profili di Fabriano a causa dei colpi che si sono scambiati vicendevolmente, configurando il reato di lesioni personali. A testimonianza della violenza utilizzata, uno dei due soggetti ha riportato una prognosi di 30 giorni, come da referto del Pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino.

A seguito di quanto accaduto, gli agenti hanno iniziato l’attività investigativa per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti verificatisi nel pomeriggio di ieri. Non è detto che possano esserci ulteriori sviluppi sia per quel che riguarda altri soggetti partecipanti e che magari sono riusciti a darsi alla fuga prima dell’arrivo della volante della Polizia e sia sui motivi che hanno originato la furibonda lite, anche se pare che ad originare la stessa sia stato il mancato corretto utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus.