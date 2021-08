Fabriano: La lirica alla conquista dei Giardini del Poio con la Carmen di Bizet

FABRIANO – La lirica continua a suonare ai Giardini del Poio nella stagione estiva Fabriano Scena d’Estate, promossa dal Comune di Fabriano in collaborazione con AMAT, Regione Marche, MiC. Oggi, sabato 14 agosto, è Villa InCanto a presentare il celebre capolavoro di Georges Bizet, Carmen, opera portata in scena dal Quintetto Gigli con la regia del Maestro Direttore Riccardo Serenelli. L’Opera è affidata all’interpretazione di Rachele Raggiotti, mezzosoprano nel ruolo della protagonista, Dario Ricchizzi tenore a cui è affidato Don José, Martina Malatini soprano in Micaela e Ferruccio Finetti baritono nel ruolo di Escamillo. Il Direttore Riccardo Serenelli dirige il Quintetto Gigli con la sua sapiente regia mantenendo intatte l’integrità e la grandiosità della trama e restituendo forza emotiva e pienezza.

Le anticipazioni

Con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’opera tra i pubblici più diversi, Villa InCanto ha elaborato nuovi ed esaltanti modi di vivere l’Opera Lirica a partire proprio dall’esperienza del pubblico, spostato al centro della scena e vero protagonista delle serate. L’associazione porta celebri capolavori della lirica presentati in versioni ridotte di circa un’ora e un quarto: un format accessibile, coinvolgente ed emozionante che porta in scena temi sempre attuali interpretati da cast d’eccellenza. Parola d’ordine “emozione”, minuziosamente ricercata in ogni istante dell’opera grazie all’abilità interpretativa degli artisti che vengono guidati e preparati dal Maestro Serenelli ad andare oltre il puro tecnicismo per trasmettere emozioni e riversarle nel pubblico. Inizio spettacolo ore 21:30.