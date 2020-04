A Fabriano lezioni online di fitness, ma solo dopo aver donato alla Protezione Civile

Fare una buona azione e mantenersi in forma nonostante la quarantena forzata. Questa l’idea lanciata da Jessica Luzi della palestra J be Fit

FABRIANO – Un flashmob per centrare due obiettivi: fare una buona azione e mantenersi in forma nonostante la quarantena forzata. Questa l’idea lanciata da Jessica Luzi della J be Fit una palestra che ha aperto da pochi mesi a Fabriano.

«Il Covid-19 ha messo in difficolta tutto il paese compresa la mia attività ma, come tanti non mi sono data per sconfitta e mi sono rimboccata le maniche. Insieme a Giulia Chiorri, istruttrice di Yoga, e Carmelo Mustica, consulente e Project manager, abbiamo cominciato fin da subito a erogare lezioni di fitness per i nostri clienti, capendo quanto fosse importante per le persone muoversi e mantenersi in forma, in casa in questo momento straordinario. Sono molti infatti gli allenatori, gli insegnanti e le realtà che come noi propongono esercizi sportivi e attività a distanza impegnando la quarantena degli italiani mantenendoli in forma», racconta Jessica.

Partendo da questi presupposti e considerazioni, l’idea per unire lo stare in forma e lo stare bene a livello di anima con una buona azione. «Abbiamo deciso di organizzare #fit4italy una giornata in cui più istruttori di diverse discipline legate al mondo del wellness, cooperano per raccogliere donazioni destinate alla Protezione civile, per l’acquisto di ausili medico-sanitari. Si svolgerà il prossimo 26 aprile, di domenica, dalle 9 alle 21».

Per partecipare e assistere alle lezioni si dovrà fare una donazione sul conto corrente dedicato alla emergenza Covid-19 della Protezione civile. Inviare una mail all’indirizzo jbefitstudio@gmail.com con oggetto FIT4ITALY, allegando la foto o copia del bonifico e indicando la lezione a cui si desidera partecipare. «Le prime 50 persone dalle quali riceveremo il feedback di donazione effettuata tramite email (max 50 partecipanti per lezione), avranno accesso alla classe e riceveranno una mail di conferma con tutte le informazioni per accedere. Gli altri avranno fatto comunque una buona azione con la loro donazione», conclude Jessica Luzi.

Calendario delle lezioni virtuali

Le lezioni virtuali a distanza saranno tenute da nove tra i più noti master trainer nazionali: Luca Bersani, Elisabetta Persia, Alessandro Olivieri, Michela Di Tecco, Maurizio Turrioni, Michela Di Tecco, Miriam Menichelli, André Cruz & Tiago Da Silva, Mary Hola ed Eugenio Bianchi.