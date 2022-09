Fabriano: le sporcano la giacca di nascosto e si offrono di ripulirla, nel frattempo la derubano

FABRIANO – Probabilmente le sporcano la giacca di proposito. Poi con la scusa di aiutarla a pulirsi, le rubano con destrezza una collana d’oro di grande valore sia economico che affettivo. È accaduto a Fabriano la scorsa settimana. Vittima una donna che è stata avvicinata da due ragazzi, un uomo e una donna, di circa 30 anni. Indagano gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza.

I fatti

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano stanno conducendo indagini volte ad identificare gli autori di un furto commesso con destrezza ai danni di una fabrianese avvenuto nel pomeriggio della scorsa settimana. Mentre la donna rientrava a piedi presso la propria abitazione dopo aver fatto la spesa, è stata avvicinata da due giovani, un ragazzo ed una ragazza, di circa trent’anni. I due le facevano notare la presenza di una macchia di una strana sostanza sulla spalla e lungo la parte posteriore della giacca. Quindi, si sono offerti di aiutarla a ripulirsi data la difficoltà della donna a raggiungere il posto in cui la sua giacca risultava sporca. Il tutto per carpirne la fiducia. A seguito di questo gesto di apparente cortesia i due giovani si allontanavano mentre la donna, dopo aver percorso alcune decine di metri, ha preso coscienza di non avere più la collana d’oro che poco prima indossava e che, oltre al notevole valore economico, aveva un inestimabile valore affettivo, realizzando in questo modo che le era stata evidentemente appena sottratta dai due che l’avevano avvicinata. Immediatamente ha contattato la polizia che, acquisite le prime indicazioni, hanno prontamente avviato le indagini, mettendosi alla ricerca degli autori del furto che nel frattempo si erano dileguati facendo perdere le loro tracce. Gli agenti hanno quindi acquisito diversi filmati dalle telecamere della zona dai quali si cercherà di individuare ed estrapolare le immagini degli autori del furto in modo tale che possano essere identificati dalla derubata.