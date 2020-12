Fabriano: le iniziative per i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari si spostano in remoto

Considerate le restrizioni per la pandemia da coronavirus, in occasione del centenario dell'indimenticabile scrittore di libri per bambini, si è deciso il trasferimento sul web delle manifestazioni fruibili dal vivo

FABRIANO – Fitto programma in remoto promosso dalla Biblioteca civica Romualdo Sassi di Fabriano nell’ambito della Rassegna “Parole in movimento, Gianni Rodari crescere con la lettura”, organizzata per i 100 anni dalla nascita dell’indimenticabile scrittore di libri per bambini. «Visto il protrarsi di questa particolare situazione in cui ci troviamo, abbiamo voluto pensare soluzioni alternative. Crediamo sia necessario mantenere il legame fra i bambini e la biblioteca pubblica. Non possiamo lasciare i ragazzi senza i libri, senza le storie, senza la fantasia, perché come diceva Rodari, “la fantasia ci rende liberi”. Per questo, abbiamo trasformato tutti gli eventi legati al programma iniziale in modalità online», fanno sapere dalla struttura pubblica di Fabriano.

Da questo pomeriggio, 9 dicembre, sarà disponibile il link per l’iniziativa “A giocar con le storie, da Gianni Rodari a Bernard Friot”. Si tratta di uno spettacolo di lettura e narrazione con musica dal vivo con Alfonso Cuccurullo, Alessia Canducci e Federico Squassabia. «Lettura ad alta voce di rime, filastrocche, poesie e racconti brevi, che tanto hanno influenzato la scrittura di altri autori molto cari ai bambini. In particolare abbiamo scelto di trovare elementi simili e dissimili nella scrittura di Bernard Friot. Ne nasce un viaggio ironico, a tratti disincantato, e al tempo stesso profondo attraverso un’antologia dei brani più suggestivi dei due autori, arricchita dalle note di un pianoforte. Lo spettacolo è dedicato dagli artisti ai bambini di Fabriano, come se fossero dal vivo», fanno sapere dalla Biblioteca civica di Fabriano.

Da domani, 10 dicembre, potrà essere richiesto il video relativo a “Esercizi di fantasia”, lezione- spettacolo a cura di “Il Volo del coleottero Teatro Musica”. «Una lezione-spettacolo con tematiche e modalità rodariane progettato e pensato dagli artisti per le classi in modo originale e possibilmente interattivo. Infatti in seguito alla visione del video, le insegnanti potranno raccogliere e inviarci le domande e le curiosità dei bambini a cui gli artisti risponderanno volentieri anche con messaggi e videomessaggi».

Infine, sabato 12 e 19 dicembre, Lettura ad alta voce e laboratorio creativo a cura di Rita Corradi in collaborazione con i Volontari Nati per Leggere, “Arte e lettura in gioco online”, laboratorio in diretta online su google meet. «La biblioteca preparerà per ogni iscritto un kit con materiali, per lo più di riciclo, che saranno utili all’esecuzione del laboratorio. Concorderemo una modalità di ritiro del kit. Nel caso non possiate passare a prenderli, vi forniremo un elenco del necessario da tenere a portata di mano», concludono gli organizzatori ricordando che per tutte queste iniziative occorrerà iscriversi inviando una mail a info@bibliotecafabriano.it o chiamando al numero 0732709379.