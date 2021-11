Fabriano, al lavoro senza mascherina: multati tre dipendenti di un negozio

FABRIANO – Al lavoro senza aver indossato la mascherina, scattano le multe. In tre dovranno pagare una sanzione amministrativa del valore di 400 euro ciascuna. Si tratta di alcuni dipendenti di un’attività commerciale a Fabriano. Ad elevare la sanzione, i carabinieri del Norm di Fabriano, coordinati dalla Compagnia cittadina agli ordini del capitano Mirco Marcucci.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando i militari hanno messo in piedi un articolato servizio di controllo teso al rispetto della normativa in vigore per prevenire e arginare il diffondersi della pandemia da Coronavirus. In modo particolare, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il mantenimento del distanziamento sociale, il controllo del green pass e il divieto di assembramenti.

I carabinieri, intorno alle 10:30, sono entrati in un negozio che vende articoli per la casa a Fabriano. E sono stati sorpresi ben tre dipendenti al lavoro senza che indossassero la mascherina nonostante si fosse all’interno di un luogo chiuso e aperto al pubblico. Tra l’altro, nel momento del controllo, erano presenti diversi clienti all’interno dell’attività commerciale. Ebbene, i tre dipendenti un 20enne, una 22enne e una 45enne, tutti nati all’estero, residenti fuori Regione e domiciliati a Fabriano, stavano lavorando senza che la mascherina fosse indossata correttamente.

Questo quanto accertato dai carabinieri del Norm che hanno, immediatamente, elevato una contravvenzione dell’importo pari a 400 euro a ciascuno di loro. Non è la prima volta che i militari della Compagnia cittadina sono impegnati in controlli tesi a verificare la corretta applicazione della normativa anti-diffusione del Covid-19. Un servizio che non viene effettuato solo a Fabriano, ma anche in tutti i centri di riferimento in cui è presente una Stazione di carabinieri dipendente della Compagnia della città della carta. E, considerando la quarta ondata della pandemia da Coronavirus, i controlli proseguiranno e si intensificheranno nei prossimi giorni.