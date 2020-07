Fabriano: esperienza di lavoro all’estero per 20 neodiplomati

FABRIANO – Un’esperienza di lavoro all’estero per 20 neodiplomati per poter acquisire le conoscenze migliori in vista del loro futuro approccio al mondo del lavoro. Questo il senso del progetto “MA.K.E. D.I.G.I.T.A.L. Erasmus +” che vede coinvolti Gal Colli Esini San Vicino (capofila), I.P.S.I.A Don Pocognoni di Matelica; I.P.S.S.A.R.T “Varnelli” di Cingoli, Liceo Classico “Francesco Stelluti” di Fabriano, I.I.S. Bettino Padovano di Arcevia, Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Fabriano, Associazione Nazionale Comuni Italiani Marche; Provincia di Ancona – Settore III Istruzione Formazione Lavoro; Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Marche; Formamentis s.r.l.; Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche; Gal Piceno.

«L’iniziativa – ha evidenziato il presidente del Gal Colli Esini-San Vicino, Riccardo Maderloni – aiuterà i giovani più svantaggiati a fare impresa, stimolando il loro senso di iniziativa, ad approcciarsi al mercato del lavoro in maniera più consapevole, ma anche a vivere il proprio territorio come fonte di nuove opportunità e non come terra devastata dalla quale è solo possibile fuggire». L’intero progetto mette a disposizione 90 borse di studio per consentire lo svolgimento di un periodo di formazione in aziende estere situate in Francia, Belgio, Malta e Regno Unito.

Attualmente, è stato dato il via al primo bando di selezione per 20 borse di mobilità con destinazione Malta e Regno Unito: le candidature potranno essere inoltrate fino al prossimo 3 agosto. I programmi di mobilità avranno una durata di 3 mesi e potranno parteciparvi i giovani neodiplomati degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 provenienti da istituti scolastici marchigiani di 4 indirizzi di studio: “Amministrazione Finanza e Marketing”, “Sistemi Informativi Aziendali”, “Turistico”, e “Sistemi di Moda”.

Oltre al presidente Maderloni, tutti i soggetti coinvolti nel progetto hanno evidenziato l’alta valenza di questo progetto, in quanto «gli studi realizzati fino ad oggi sono stati fondamentali per delineare le figure professionali che “MA.K.E. D.I.G.I.T.A.L. Erasmus +” vuol proporre per accrescere le potenzialità occupazionali dei giovani neodiplomati e lo sviluppo di un territorio che, oltre ad aver assistito a un declino del settore manifatturiero, è stato colpito dai tragici eventi sismici nel 2016. Dunque, un programma che vuole favorire il passaggio dei neodiplomati al mercato del lavoro a vantaggio dello sviluppo industriale e territoriale, nella consapevolezza della necessità di unire le competenze per garantire un impatto significativo nel tessuto regionale dove, il manifatturiero, elemento trainante del PIL marchigiano ha assistito a un forte declino», hanno evidenziato, all’unisono, il vice presidente dalla provincia di Ancona, Andrea Storoni; il presidente regionale dell’Uncem Michele Maiani; il dirigente scolastico Dennis Luigi Censi e la professoressa del Liceo “Francesco Stelluti” di Fabriano Lucia Cola; Francesca Accrescimbeni dell’Ipssarta Varnelli.