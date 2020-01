Fabriano: lavori urgenti alla scuola elementare Aldo Moro

FABRIANO – Lavori alla scuola elementare Aldo Moro di Fabriano. I primi, urgenti, stanno riguardando il punto cottura che è a rischio chiusura. Sono infatti presenti scrostature, tracce di umidità su diverse pareti e sul soffitto dovute alla condensa e ai vapori che si creano durante la fase di cottura. Tali criticità sono state segnalate dal relativo servizio mense comunale nell’ottobre scorso e successivamente l’Asur ha effettuato un sopralluogo e redatto apposito verbale l’11 novembre scorso con il quale si è intimata l’esecuzione di quanto prescritto entro il termine prestabilito pena la chiusura del punto cottura. Per effettuare questi lavori, però occorreva che il punto cottura non funzionasse. L’Amministrazione comunale di Fabriano sta quindi approfittando di questi giorni di vacanze natalizie per far effettuare i lavori alla ditta incaricata.

Si tratta della Ciccolini Giorgio con sede in via Volontari Del Sangue a Fabriano specializzata in questi tipi di lavorazioni, la quale ha fornito apposito preventivo di spesa dell’importo complessivo di 2.257 euro oltre iva, di cui 1.850 per lavori, e la restante somma per oneri legati alla sicurezza. Un preventivo che è stato trovato congruo e per questo si è proceduto all’affidamento da parte degli uffici preposti del comune di Fabriano, dopo la relativa approvazione da parte dell’Esecutivo pentastellato. Si sta, dunque, lavorando alacremente per dar corso a tutte le prescrizioni evidenziate dall’Asur e poter quindi far tornare a funzionare regolarmente il punto cottura della scuola Aldo Moro dal 7 gennaio prossimo.

Non si tratta dell’unico lavoro per la Aldo Moro. È stato, infatti, approvato il progetto definitivo per i lavori di rifacimento della copertura della scuola elementare. Le opere da realizzare sono: smontaggio della copertura nelle zone dove si verificano le infiltrazioni; sostituzione delle converse in lamiera con altre di rame; sistemazione di alcuni “bocchettoni” di raccolta; rimontaggio della copertura con la sostituzione di tutte le guarnizioni delle viti di fissaggio delle lamiere. Ad aggiudicarsi l’appalto è la ditta Pigielle con sede a Castelfidardo. L’importo dei lavori è pari a 39.391,31 euro e il termine ultimo è fissato in trenta giorni a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.