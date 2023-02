Fabriano: tre distinti interventi per il rispristino del manto stradale cittadino

«Lo stato delle strade cittadine è in pessime condizioni a causa della carente manutenzione degli ultimi anni. Per dare una prima risposta alla città, non appena le condizioni meteo lo consentiranno, inizieranno tre interventi»

FABRIANO – Al via una serie di lavori in alcune strade della città e delle frazioni. Ad annunciare gli interventi è l’assessore ai Lavori pubblici di Fabriano, Lorenzo Vergnetta. «Lo stato delle strade cittadine è in pessime condizioni a causa della carente manutenzione degli ultimi anni, complice anche un volume di strade molto importante che superano i 400 km. Per dare una prima risposta alla città, non appena le condizioni meteo lo consentiranno, inizieranno tre interventi».

Gli interventi

Nel dettaglio il primo, con finanziamento PNRR PNC di 506mila euro sono già stati appaltati e consegnati i lavori per il rifacimento di un tratto di via Dante, la strada che dal quartiere Santa Maria conduce in centro e dei marciapiedi di viale Zobicco (zona giardini Regina Margherita), via Don Minzoni e via don Riganelli. Il secondo, con finanziamento comunale di 185mila euro: il Comune di Fabriano ha progettato e approvato un intervento di manutenzione di alcuni tratti stradali tra cui parte della strada di Cesi, parte della strada di Cantia, parte di via Dante, di viale Moccia e del tratto di ingresso a Fabriano lato Cancelli. Quest’ultima è la tratta che dallo svincolo SS 76 Fabriano Ovest conduce in città, in via XIII Luglio. Il terzo intervento, infine, è con finanziamento ministeriale per 75mila euro e in parte comunale per circa 25mila euro: verrà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria di una porzione della strada di San Donato.

«Si tratta di interventi certamente non sufficienti, ma che daranno un primo contributo. L’Amministrazione comunale – dice l’assessore Lorenzo Vergnetta – è attenta a intercettare eventuali finanziamenti che possano contribuire ad integrare questo quadro». Intanto, nei giorni scorsi, c’è da segnalare il lavoro dell’impresa incaricata nell’installazione degli attraversamenti pedonali luminosi, eliminando anche le eventuali interferenze con la vecchia segnaletica. «Tutto ciò, insieme, al rifacimento di gran parte della segnaletica stradale, ha conferito un quadro di maggior sicurezza alle strade», conclude Vergnetta. Questi attraversamenti pedonali luminosi sono già in funzione. Uno è situato lungo il viale dei giardini pubblici Regina Margherita, uno in prossimità di Ponte Canizza e uno lungo il viale che dall’ospedale Profili conduce in Stazione. Altri sono stati installati in questi giorni lungo alcune delle vie più trafficate di Fabriano.