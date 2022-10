Fabriano, avviati i lavori al reparto 8 del cimitero di Santa Maria

FABRIANO – Sono ufficialmente partiti i lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Santa Maria. Come anticipato nei giorni scorsi, dopo che in data 04/10/2022 il Consorzio di Bonifica ha comunicato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta Lo Pergolo Costruzioni S.r.l. di Matelica, il 19 ottobre, 859 giorni dopo il 12 giugno 2020, il reparto n. 8 del cimitero, è un cantiere aperto.

I lavori in corso al cimitero di Santa Maria di Fabriano

Un investimento (obbligatorio), di € 169.288,22, che si pone come obiettivo di fine lavori quello del 19 marzo 2023, data in cui potrebbe archiviarsi uno dei temi più tristi e discussi in città negli ultimi anni.

«L’amministrazione – ha dichiarato la prima cittadina Daniela Ghergo – ha posto tra le priorità più urgenti l’inizio dei lavori per la manutenzione del Cimitero di Santa Maria, in modo da consentire ai parenti dei defunti l’accesso all’ala danneggiata per la ricorrenza del 2 novembre.

I lavori si protrarranno fino alla prossima primavera, ma nell’immediato sarà possibile la messa in sicurezza provvisoria per permettere ai tanti parenti, che attendono questo momento da ben due anni, di accedere alle tombe dei propri cari. Oggi possiamo comunicarlo con sollievo, dando atto del lavoro compiuto dagli uffici per poter rispettare la ricorrenza dedicata ai defunti, così sentita da noi tutti».