Fabriano: ultimata prima tranche lavori manutenzione delle strade cittadine

FABRIANO – Prima tranche di lavori di manutenzione per alcune strade di Fabriano, in città e nelle frazioni, che si è ultimata. Si riprenderà quando le condizioni atmosferiche lo consentiranno, vale a dire quando le temperature si alzeranno facendo in modo, così, che il lavoro non possa andare sprecato. Per il momento, i lavori di manutenzione hanno riguardato, a esempio, l’arteria viaria che collega la zona industriale di Melano-Marischio con la Provinciale 16 (Varano) e parte della strada per Ceresola. «Nel primo caso, un lavoro eseguito in seguito alla realizzazione dell’infrastruttura per la distribuzione del metano e che ci ha visto collaborare con la ditta Italgas. Sono 3,3 km circa che vengono percorsi ogni giorno dai lavoratori che vengono dall’Umbria e dalle frazioni che si trovano nella parte ovest del nostro comune», conferma il sindaco, Gabriele Santarelli.

Da fine novembre, «dopo aver finalmente risolto dei problemi con la ditta», sono iniziati i lavori dell’appalto finanziato a luglio del 2019. Una delle strade dove si è intervenuti è quella di Ceresola. Qui i residenti, da anni, lamentano le condizioni disastrate dell’unica via di comunicazione che permette agli abitanti di tornare casa. «Anche in questo caso, come nei lavori fatti nei mesi passati, la situazione che abbiamo trovato è di una strada fatta con appena 2-3 centimetri di asfalto. I lavori consisteranno nel rifacimento delle cunette laterali, la sistemazione della scarpata nei punti dove si sono attivati dei piccoli smottamenti, nell’asportazione dello strato superficiale per una profondità di circa 10cm e infine con la stesura di nuovo asfalto. Il lavoro si inserisce all’interno del progetto finanziato nel 2019 e che prevede la manutenzione di diverse strade del territorio», evidenzia il Primo cittadino di Fabriano.

Dall’Amministrazione comunale, intanto, fanno sapere che gli operai comunali sono stati impegnati anche per lavori riguardanti le strade bianche. Intervento realizzato anche per la strada che collega Fontanaldo a Marenella, importantissima per consentire ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco di raggiungere questa parte di territorio qualora dovesse esserci un’emergenza. Come spesso accade per ogni annuncio di un nuovo lavoro di manutenzione stradale, tante sono le segnalazioni degli abitanti di altre zone di Fabriano, comprese le numerose frazioni, che sollecitano attenzione. In molti chiedono di sistemare quella che da Rocchetta porta ad Albacina visto che, finalmente, è stato riaperto lo svincolo di Fabriano Est e, quindi, può ora essere oggetto di una pronta manutenzione. In città viene sollecitato, da tempo, il rifacimento dei marciapiedi di via Don Minzoni e delle principali vie che dalla periferia conducono in centro.