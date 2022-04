Fabriano: riprendono i lavori di asfaltature di alcune importanti vie della città

FABRIANO – Tornano i lavori per il ripristino del manto stradale a Fabriano. «Un lavoro finanziato a luglio del 2019, iniziato a novembre del 2020, ripreso da qualche giorno. Purtroppo va così, ma l’importante è che ora venga completato. Parlo dei lavori sulle strade il cui progetto prevedeva interventi sulla strada di Cantia, di Ceresola, via Dante, via Follereau, via le Fornaci, strada di accesso al Cimitero di Santa Maria, via Bachelet e un tratto di via Cappuccini. Alcune strade sono state fatte nel 2020 e nel 2021 e ora la ditta grazie alle temperature più alte è tornata a terminare. In questi giorni sono a lavoro in via Follereau e via Mameli dove oltre alla strada verranno rifatti i marciapiedi, i cordoli e l’illuminazione. Poi dovranno essere fatti i marciapiedi di via Dante lungo il tratto già asfaltato, via Bachelet, via Cappuccini e l’accesso al Cimitero», conferma il sindaco, Gabriele Santarelli.

Il programma

Sono pronti i progetti per il tratto di via Dante dalla rotatoria all’incroocio del Centro Commerciale con via Bennani, i marciapiedi di via Don Minzoni, via Serraloggia e viale Zobicco e altre strade delle frazioni: Serrina, completamento via Bachelet e Cacciano. Progetti già finanziati con fondi PNRR e Ministeriali per 565.000 euro. «In tutto dal 2017 abbiamo finanziato strade per oltre € 1.500.000: via Santa Croce, via Gioberti, piazzale Miliani, piazza Quintino Sella, Spiazzi San Nicolò, Torrececchina, via le Povere, Varano, oltre a quelle già menzionate sopra. In collaborazione con Italgas e Open fiber sono state asfaltate anche via Pavoni, via Cappuccini e la strada di collegamento tra Attiggio e Collamato». La scorsa settimana, inoltre, c’è stato un incontro fra l’Amministrazione comunale di Fabriano e i tecnici di Vivaservizi «con i quali abbiamo parlato di una convenzione da firmare per collaborare nei progetti futuri compreso quello che riguarderà la frana di Moscano. Abbiamo fatto con loro anche un sopralluogo lungo via Miliani su mia richiesta per visionare l’avvallamento che si è formato al centro della strada e nei prossimi giorni interverranno perché potrebbe essere coinvolta la fognatura di loro competenza», conclude il Sindaco Santarelli.