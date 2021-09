Fabriano: al via i laboratori organizzati nell’ambito premio Precicchie

Fervono i preparativi in vista della XXV edizione del Premio Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie” in calendario dall’11 al 19 settembre prossimi

FABRIANO – Fervono i preparativi in vista della XXV edizione del Premio Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie”, frazione di Fabriano, in calendario dall’11 al 19 settembre prossimi. In vista di questo appuntamento, l’Associazione Castello di Precicchie, in collaborazione con il Social Media Team Marche, ha deciso di lanciare l’iniziativa: Precicchie Cinema 25, i Laboratori” previsti domani, 4, e 11 settembre, dalle 16 alle 18.

Il programma

Il primo appuntamento, domani, sarà dedicato al Social Media Manager. «Laboratorio sulla figura e sull’importanza del “social media manager” nelle forme e nelle tecniche di comunicazione dei canali social. Analisi degli algoritmi con uno sguardo alle nuove modalità della diffusione dei dati e alle prospettive di promozione delle attività imprenditoriali/artigianali», spiegano gli organizzatori, preannunciando i contenuti dell’iniziativa. Temi che saranno approfonditi ulteriormente con il secondo laboratorio in programma sabato 11 settembre sempre dalle 16 alle 18, nella frazione di Precicchie di Fabriano. «Social network. La comunicazione attraverso il web. Laboratorio sull’utilizzo dei principali canali social: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Saranno trattate indicativamente le seguenti tematiche: principali funzionalità, target di utenti per ciascun social, nuovi sviluppi, errori comportamentali, ecc», evidenziano dall’organizzazione. I Laboratori, organizzati da L’Associazione Castello di Precicchie, sono a cura di Sandro Giorgetti, Social Media Manager del Social Media Team Marche – Fondazione Marche Cultura. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria su www.eventbrite.it o www.castelloprecicchie.it, per partecipare ai laboratori è necessario il Green Pass. Al termine dei Laboratori seguirà un’apericena offerto da L’associazione Castello di Precicchie. I Laboratori sono inseriti nel Progetto “Precicchie Cinema 25” sostenuto dalla Regione Marche – Assessorato Beni e Attività Culturali, che prevede una serie di eventi, organizzati dall’Associazione Castello di Precicchie con il Patrocinio della Regione Marche, del Comune di Fabriano, della Fondazione Marche Cultura e dell’Università Politecnica delle Marche.