Fabriano: la soprano Maria Stella Maurizi protagonista del concerto evento “Mi lagnerò tacenDO!!!”

La serata di martedì 28 febbraio sarà una bella occasione per vedere all'opera la cantante lirica fabrianese Maria Stella Maurizi

Gli appassionati di musica lirica saranno certamente a conoscenza del soprano fabrianese Maria Stella Maurizi, giovane ragazza nata (nel 1998) e cresciuta nella città della carta. Ai meno ferrati invece, il nome Maurizi, è arrivato all’orecchio dopo aver letto della sua vittoria l’8 maggio 2021 nel Concorso “Comunità Europea” per Giovani Cantanti Lirici, primo posto nella 75esima edizione dell’evento organizzato e tenutosi dal Teatro Lirico Sperimentale “A.Belli” di Spoleto. Negli ultimi anni si è affermata nel panorama lirico ed il prossimo 28 febbraio (ore 21), sarà protagonista del concerto evento “Mi lagnerò tacenDO!!!” in programma sul palco del Teatro Sperimentale di Pesaro.

«A sedici anni ha intrapreso lo studio del canto lirico con il mezzosoprano Beatrice Mezzanotte e ha proseguito poi gli studi al Conservatorio Rossini di Pesaro con i maestri Valeria Esposito e Anna Vandi – affermano dal Conservatorio Rossini di Pesaro – dove attualmente frequenta il secondo anno di biennio. Ha vinto numerosi premi e nel 2021 ha debuttato nella parte di Cio-Cio-San in “Madama Butterfly” nella stagione Lirica Sperimentale al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto e al Teatro Morlacchi di Perugia. Nel 2022 ha partecipato alla prima europea dell’oratorio “The Passion of Ramakrishna” di Philip Glass a Budapest diretta dal Maestro Ivan Fischer, riproposto al concerto inaugurale del 65° Festival dei Due Mondi. Nel 2022 ha interpretato Micaela nella “Tragédie de Carmen” di Marius Costant, Jean-Claude Carrière e Peter Brook; Donna Anna nel “Don Giovanni” di Mozart con la regia di Henning Brockhaus. Nello stesso anno si è anche imposta come vincitrice della XVI° edizione del Premio Nazionale delle Arti – sezione Canto lirico, bandito dal Ministero dell’Università e della Ricerca».

